2018年10月24日 04:11 中國時報 邱祖胤

這個月，台灣布袋戲有兩件大事，一是導演楊力州記錄布袋戲大師陳錫煌的電影《紅盒子》上院線，一是日本寶塚劇團取材霹靂布袋戲《東離劍遊記》的新作來台舉行首演。前者勾起許多人的兒時回憶，卻也令人感嘆那段守在戲棚下的純真歲月再也回不去；後者則標誌布袋戲一再求新求變、與時俱進，即便出口轉內銷，同樣老少咸宜。

《紅盒子》片中，陳錫煌說出許多傳統藝師的心聲：「這麼好的東西，我一定不能讓它消失！」觀者不勝唏噓，覺得夕陽無限好，可惜近黃昏；但另一頭，《東離劍遊記》說的雖是日語，戲偶的身段、台步卻仍可見布袋戲的脈絡，更令人驚豔的是，人物出場均來一段詩文，這不正是傳統布袋戲留下來的鮮明印記？

兩部作品吹縐一池春水，令不少人悸動，畢竟那曾是一整代台灣人的共同記憶。如果說歌仔戲是上一輩人的八點檔，布袋戲或者就是少年人最愛的卡通。可惜時代巨輪不斷前進，科技使得娛樂選擇更為多元，布袋戲雖美，終究被電視、3C所取代，但布袋戲人總是在想辦法。

一位老藝人就曾說：「搬戲其實是做生意，上了台，那是真槍實彈的拚鬥，容不得任何閃失，下了台，那是無止盡的掃地、泡茶、為戲偶穿衣服。講白了，那就是一份工作，有錢拿的粗活，能撐到下一頓飯，這才是真功夫。」

老藝人也說，布袋戲是最民主的戲，南管戲沒人要看，北管戲就出來了，日本人要演皇民戲，國民黨要演反共救國戲，既然老戲的傳統被一再打破，要破就大家來破，金光戲也就應運而生，愈是光怪陸離愈是受歡迎，布袋戲人就是一直在奮鬥。但譁眾取寵的事做到絕，也就下流，「你憑幾顆偶頭、幾塊布，要跟妖精打架拚、要跟脫衣舞拚，怎麼拚得過？這布袋戲做不來。」

沒生意可做了，怎麼辦？老藝人說，「十二月戲無人請，只好學補鼎」，他認為布袋戲不會死，只是也不可能再興了，但這樣反而好，「做戲人不能太膨風，因為戲是演給神看的，人不能超過神，以為自己比神了不起。把人放在神之前，甚至目中無神，這是大逆不道的事。」

老藝人說，「你的戲要演到瞎子也看、聾子也看、死人也看，看了都叫好，看了還想再看。這樣的戲，活人會不想看嗎？神會不想看嗎？」「想想當初那些追著你討戲偶看的孩子，那個笑最真，最不騙人。看到那個笑，你就會一直演下去。」

這塊土地，總是因為有人默默堅持老路，有人想盡辦法突破，所以充滿希望，各行各業均如此。看完《紅盒子》，擦乾眼淚，各自士農工商，堅守工作崗位，偶爾想起那段美好時光，也請記得那群認真為戲付出的布袋戲人，是他們豐富了這塊土地，以及許多人的人生。

(中國時報)