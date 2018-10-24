太平36彎剪成打氣站

2018年10月24日 04:11 中國時報 李怡芸 ／專訪 ／專訪

「希望每個人的心聚集美好的事物，成為別人想追尋的風景。」剪紙藝術家楊士毅費時1年餘，在嘉義梅山知名的「太平36彎」上，以26句充滿正能量的打氣文句，結合剪紙藝術做成地景裝置，近日裝置全部完成，而他也強調：「這36句話都是徵集而來，這個作品不是一個藝術家的作品，而是整個社會參與完成的。」

辛苦彎路上 喜見「潛力的花」

近日因台鐵普悠瑪號出軌事件而社會氣氛低迷，也讓交通安全、國內出遊蒙上陰影，但楊士毅則希望透過藝術以及台灣社會無處不在的力量，讓人「在通往美麗的辛苦彎路上，不要因為疲累而忘記出發的原因。」太平36彎一如人生路，楊士毅以自己的成長經驗分享：「從小我是很爛很沒希望的孩子，但因為很多人的陪伴，讓我如今也能長成漂亮。」他思考在無力時，是什麼讓自己走下去？以此公開徵集，最終並選出36句，成為36彎的每一道彎上，為人打氣的地標。

「你是一朵充滿潛力的花。」如今在36彎的第一彎，這樣的一句話將出現於眼前。徵選出的36句話，都是由楊士毅再細細排序，而這開門見山的第一句，他希望人們在啟程時相信自己且抱持著好奇，接下來「對的事，堅持做下去」不去懷疑自己。許多打氣文句的背後，是台灣社會的溫情，楊士毅也希望藉由作品傳遞分享出來。

楊士毅指出，「你的笑容，照亮了回家的路。」原是一名消防員父親寫給2歲孩子的話，不料去年中秋節這位消防員因公殉職，而他希望傳遞給家人的愛，如今在這道風景彎路上，楊士毅期待有朝一日這個孩子能感受到「父親的愛，也成為給別人的力量」；又如一對因被倒債而日日收到法院傳票的夫妻，收到郵差的打氣「放心，一定會過去的。」成為溫暖的支撐力量，如今也分享給更多的人。

雲海的祝福 盼心像天空遼闊

在36彎的第24彎處，楊士毅另選了一塊可看向嘉南平原的空地，製作了《雲海的祝福》剪紙裝置藝術，作品以大量的鏤空，將填色交給雲彩與天光，也期望「每個人的生活像雲朵一樣自在，每個人的心像遼闊的天空。」他指出，台灣或許有許多勞工階級無法出國看世界，但也許並不需要追求遠方的風景，一如他自己的一句話「對自己許願」，便是希望每個人「相信自己就是自己的星星，做自己實現願望的力量。」

(中國時報)