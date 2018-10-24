37華人紀錄片 府中15熱映

2018年10月24日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

新北市政府新聞局與民間文創組織CNEX合辦的「第二屆新北市國際華人紀錄片月」活動，23日在府中15紀錄片放映院開幕，即日起至11月18日止，共有37部精選自兩岸三地的優秀紀錄片供民眾免費觀賞，市長朱立倫邀請市民踴躍到場欣賞，讓這些優秀作品被更多觀眾看見。

朱立倫開幕致詞表示，去年開始與CNEX合作舉辦國際華人紀錄片月活動，今年片單囊括兩岸三地，都是近年最火熱的華人紀錄片及20至50年代的菁英作品，議題多元包含環保、勞工、家庭、弱勢族群及永續環境經營等，即日起為期1個月，大家一定要來看。

朱立倫說，新北市一直是紀錄片工作者的後盾，除了提供創作資源，更在放映空間下功夫，位在板橋區府中路15號的「府中15」放映院，以舊建築活化成立，是全台唯一的紀錄片放映院。今年國際華人紀錄片月就在「府中15」放映，歡迎觀影支持優秀紀錄片，讓這些優秀作品被更多觀眾看見。

CNEX董事長蔣顯斌表示，新北市過去7、8年，以舉辦新北市紀錄片獎、電影節等方式，深耕紀錄片工作，CNEX也響應新北市的號召，擔任策展人角色，持續與新北市耕耘紀錄片基地。

蔣顯斌說，今年影片內容分4個單元、計31場，都是新北市歷屆支持的優選得獎作品，並特別籌畫國際華人長片，帶進好的國際視野，希望透過多元對話，促進不同族群理解，也刺激本土文化省思，透過紀錄片拓展民眾視野，共造一個互相了解的台灣。

昨天的開幕片《遷移啟事》是由林煥文執導，曾在「2017桃園電影節」及「2017香港華語紀錄片節」獲獎，劇情描述全國最大的傳統市場建國市場的拆遷過程，面對新舊建物的交替，產生記憶及情感的連結，發人深省。

新聞局長張其強表示，國際華人紀錄片月於去年首次舉辦，觀眾反映熱烈，今年場次安排兼具平日、假日、白天、晚上各個時段，方便不同族群挑選觀賞時間，歡迎免費入場。

(中國時報)