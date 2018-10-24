愛哭蟲很幸福 福原愛宣布退休

從3歲多就開始打桌球的福原愛說，拿球拍的這26年來學到很多，桌球是她的恩人。（中央社）

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中國時報
／綜合報導

台灣媳婦、日本桌球國手福原愛23日在東京召開記者會，正式宣布退休。福原愛表示，「桌球是我的恩人，握了26年球拍，讓我收穫良多」。她還表示，在台灣生活很幸福。

福原愛21日在臉書和部落格宣布退休後，23日首度露面，在東京一家大飯店開記者會。關於退休的理由，她表示，「今年5月左右起就考慮自己該退休了，選擇這樣是為了桌球界的整體發展。T聯賽的開幕對桌球界而言是踏出新的一步，我成為T聯賽的理事也踏出新的一步」、「感覺現在日本桌球界蓬勃發展，沒有我也沒問題了」。她也期待後輩們在東京奧運時有很好的表現。

被問及嫁到台灣之後，在台灣過得幸福嗎？她笑著回答，「台灣的人都對我很好，我過得很幸福」。

福原愛出身仙台市，3歲9個月開始打桌球，10歲成為職業選手，隔年成為歷史上年齡最小的日本國家隊成員。15歲參加2004年雅典奧運，連續4屆成為日本代表隊選手。2012年在倫敦奧運拿下首面奧運女子團體銀牌。里約奧運結束後，2016年9月與台灣選手江宏傑結婚，去年產下愛女，現在生活重心都放在家庭。

小時候桌球打得不理想就會哭的福原愛，被暱稱為「愛哭蟲小愛」。她可愛圓臉的模樣深受日本國民喜愛，成為媒體寵兒，擁有被富士電視台採訪超過25年的紀錄。

媒體問到現在如果再被叫「愛哭蟲」會怎樣？她回答，小時候被那麼叫，會想反駁自己才不是愛哭蟲，但里約奧運時自己哭了，心想真的是愛哭蟲，現在被叫愛哭蟲，也可以接受。

現在福原愛已不是當年的「愛哭蟲」，在日本、大陸、台灣都擁有高人氣。她參演大陸真人秀節目，營造出全新的「幸福人妻」形象。

(中國時報)

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