「帝后CP」軋舞 張曉龍參一腳噴笑

2018年10月24日 01:11 中國時報 林淑娟 報導

張曉龍

「溫太醫」張曉龍擔任總製片人、藝術總監的唐朝穿越輕喜劇《唐磚》23日在北京舉行發布會，主演張佳寧、王天辰、張智堯、袁詠儀、王文傑等演員出席。劇中飾演唐太宗李世民與長孫皇后的「帝后CP」張智堯、袁詠儀現場軋舞，張智堯現場送「名牌」包包給袁詠儀，張曉龍也親自上陣軋舞，現場高潮不斷。該劇將於10月29日在愛奇藝全網獨播。

《唐磚》發布會以「穿越攻略」為主題，現場以「有功夫」、「心態好」、「會撩妹」3個穿越必備技能貫穿，充分展現男主從現代穿越唐朝的輕喜故事。實力派小花張佳寧劇中飾演公主李安瀾，王天辰則飾演由現代穿越回古代的男主角雲燁，不但攜帶滿身技能一路開掛，還與張佳寧譜寫了一段戀情。談及拍攝艱辛，張曉龍直呼心疼，同時狂讚演員們的敬業。

讚張佳寧王天辰敬業

張曉龍說，拍攝沙漠客棧戲分時，現場都是飛揚的塵土，張佳寧當時身體不適，甚至咳血，依然帶病繼續拍。拍攝冰面滑冰戲時，王天辰不慎落入冰窟，被救上來後的他仍堅持完成工作。

除了分享幕後故事，發布會現場演員還大玩互動遊戲，張曉龍的神曲軋舞引發現場爆笑。他邀請諸多好友助陣《唐磚》，不僅有《甄嬛傳》的槿汐姑姑孫茜、富察貴人趙秦加盟客串，還請來白舉綱為該劇演唱主題曲〈觥籌〉，歌詞和旋律都完美貼合該劇劇情意境。

(中國時報)