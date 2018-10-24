呂程程疼繼女尪吃醋

呂程程昨舉辦新歌首唱會，一連演唱多首歌曲。（粘耿豪攝）

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中國時報
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呂程程（中）老公凃惠源（右）和凃惠源的大女兒Summer昨都來力挺她開唱。（粘耿豪攝）

呂程程23日推出首張全創作專輯《閃亮亮的旅程》，並舉辦新歌首唱會，她的老公是知名音樂人凃惠源，也是專輯製作人及演唱會音樂總監，而凃惠源和第1任前妻張淳淳所生的20歲大女兒Summer，昨更獻上漂亮的造型氣球力挺小媽，兩人年齡僅差8歲，站在一起宛如姊妹。

呂程程笑說Summer平常都叫她姊，兩人歲數近，因此特別有話聊，凃惠源和呂程程當年論及婚嫁時，就叮嚀她要幫忙帶好小孩，不過當時的Summer正值叛逆期，後來她被送出國唸書，常常打電話回家哭，呂程程耐心陪Summer聊天，才讓母女關係快速增溫。

曹格返台看演出

現在兩人好到讓凃惠源吃醋，呂程程新專輯中最後一首歌〈不完整的翅膀〉是送給Summer的歌，而主打歌〈雙子座咖啡〉的詞，則是母女倆共同打造。

呂程程昨為了感謝老公，除了向大家介紹他，也特別獻唱他的經典創作〈聽海〉向他致敬。呂程程除了爵士功力深厚，也擅長模仿，昨當場學張韶涵、小甜甜布蘭妮、莫文蔚、張宇和劉德華，甚至用蠟筆小新的口吻介紹自己的新專輯，讓全場笑翻。

昨包括曹格、黃致列、范曉萱和譚維維都錄製祝福VCR，讓她感動飆淚，曹格更是趕飛機返台欣賞演出。此外，上海百年爵士殿堂「百樂門」董事長鄭鴻河特別派出高層馬浩軒，飛到台北首唱會現場，宣布邀請她加盟駐唱。

(中國時報)

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