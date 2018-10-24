崔恕寫歌Diss崔子格

2018年10月24日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

崔子格23日舉辦新專輯《性格》發片記者會，音樂人老公崔恕並未愛相隨，兩人結婚9年，因為工作忙碌，相聚時間不多，也不像大多明星夫妻喜歡公開放閃，兩人私下鬥嘴居多，她打趣表示，維繫夫妻感情的祕訣，就是「相見不如懷念，距離產生美感。」

崔子格舉例說，上周去澳門看瑪麗亞凱莉演唱會，正驚訝偶像瘦身成功，馬上被老公噹：「瑪麗亞凱莉都瘦了，那你...？」暗虧她沒瘦。

兩人還會藉由創作歌曲互相「Diss」（嗆），她吐槽老公上一張專輯《老好人》，其中〈砒霜〉、〈雞肋〉、〈如煙〉3首歌都在嗆她，這次她則把崔恕的〈砒霜〉拿來自己唱，直言：「覺得那首歌被他唱很浪費，我自己重新唱一下 。」

記者會突遇地震

崔子格2011年翻唱〈卜卦〉走紅，她曾抱怨老公幫孫儷、莫文蔚寫歌，卻沒幫她寫歌，逼崔恕在10分鐘內寫出〈老婆最大〉，又讓她人氣再度翻紅，也吸引許多工作上門，她原本一口氣簽約200場演出，但簽完沒多久就懷孕，敬業的她直到懷孕6個半月才休息。

她也很有創作才華，最經典的莫過於王心凌〈花的嫁紗〉，當時她賣出這首歌的版權，賺進約50萬元人民幣（約200萬台幣）版稅，讓她驚訝不已，「後來我很努力在創作，才知道原來創作可以發家致富。」

她此行特別品嘗麻油雞、麻油腰子等，自曝在美國生女兒時，住在台灣人開的月子中心，對於麻油雞很懷念；昨記者會突遇地震，剛好她2月來台灣拍MV時也遇上地震，笑說跟地震特別有緣。

(中國時報)