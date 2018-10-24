三上悠亞授珍奶去冰寶島特享

2018年10月24日 04:11 中國時報 專訪溫博鈞

AV女優三上悠亞率「蜂蜜爆米花」團員櫻萌子、松田美子來台開唱轉戰當歌手，日前接受專訪被問到「讓自己獲得元氣的台灣事物」，萌子和美子答案與一般日本遊客差不多，分別是「珍珠奶茶」和「每晚熱鬧非凡的夜市」，而三上悠亞則答：「許久未能見面的粉絲們。」展現女神風格。

提到「珍奶可去冰、調甜度」，櫻萌子和松田美子說：「之前沒聽說過，日本的珍珠奶茶也不這樣賣，是上次來時三上悠亞告訴我們的！」一旁的三上悠亞得意微笑點頭。

無尺度自爆私密

雖說好不談及任何AV話題，訪談中三人話題無尺度頻頻自爆，萌子以一貫的淡淡語氣說：「我都會拿面紙把胸部塞飽一點，一次用兩張，對折之後再對折。」一邊說著一邊拿起面紙示範，接著補充「困擾是有時會亂跑，乳首會突然凸起來，要用膠帶黏好。」美子則緊接著自爆「其實我屁股上有顆痣」，問位置在哪？三上悠亞忍不住幫腔「大家可以去看DVD」。

被問到私底下是怎麼樣的人？三上悠亞略帶「偶包」地透露：「我很會賴床，鬧鐘按了又睡好幾次，起床氣又重，反抗期時經常跟媽媽一早就為起床鬥嘴。」名古屋出身的她承認花枝招展的「名古屋孃」美妝文化的確影響著她，「名古屋女孩有的會將長髮燙成大波浪、眼睛也畫得大大的，連耳環都大，我自己就有近一百個大耳環。」

(中國時報)