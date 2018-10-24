Melody玩混搭 嘆：回不去

2018年10月24日 01:11 中國時報 陳張眾 報導

FENDI MANIA系列後背包，6萬900元。（FENDI提供）

FENDI MANIA系列白色襪套運動鞋，3萬2900元。（FENDI提供）

FENDI MANIA系列Kan I拼接Logo圖騰手提肩背包，9萬8000元。（FENDI提供）

FENDI MANIA系列手拿包，2萬6000元。（FENDI提供）

時尚媽咪Melody根據自己近年時尚觀察，主張有時侯「不搭就是搭」的穿搭態度，穿FENDI MANIA系列白色薄紗上衣5萬4000元、白色緊身長褲4萬900元，拿FENDI MANIA系列肩背包18萬6000元。（粘耿豪攝）

時尚媽咪Melody（殷悅）昨受義大利精品FENDI之邀，演繹品牌最新推出的MANIA限量膠囊系列。對時尚十分喜愛的她，自稱在經歷多次時裝周洗禮後，造型上也更為大膽，這次更不照著服裝目錄中提供的官方建議，依循自我主張玩出創意搭配，笑道：「我已經回不去太平凡的look（造型）。」

運動單品有奢華風格

Melody表示，根據自己近年的時尚觀察有時候「不搭就是搭」，在搭配個性強烈的單品時，就是要以「玩得開心」為主，自稱一生追求的就是美、自信和自在，還說：「時尚，是我們要駕馭它，不然很有可能被駕馭。」換上一襲印有logo的寬鬆針織上衣和俏麗短褲，秀出闖蕩江湖的修長美腿，並展現不自我設限的時尚態度。

坦言對精品是3分鐘熱度的Melody，20年前曾瘋買過一輪logo單品，但這次數位藝術家@hey_relly創作的「FENDI∕FILA」圖騰，更令她深感童心爆發。最新FENDI MANIA膠囊系列延續品牌富有創意的詼諧精神，將運動剪裁碰撞品牌奢華風格，以黑、黃及藍、白、紅色為基調，為包含熱銷款Kan I手袋等男女裝、配件和童裝單品，注入年輕活力。

為慶祝FENDI MANIA系列上市，凡於專賣店中購買此膠囊系列商品，即贈送印有「FENDI∕FILA」logo之限量鋁罐造型隨行杯一只，品牌更在10月底前，於台北101旗艦店中架設一座娃娃機，凡單次購買此膠囊系列超過5萬元，即可換取3枚代幣，贏得挑戰夾取手機伸縮釦環等可愛小物的機會。

(中國時報)