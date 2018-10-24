遠傳×捷安特 電動自行車3000有找

捷安特品生活系列EA-401帶點日系文青風，以貼心的低跨高設計，即使穿裙子、高跟鞋都能優雅騎乘。（遠傳提供）

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中國時報
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捷安特靚時尚系列EM-133都會時尚電動車，造型時尚活潑，是小資族的最愛。（遠傳提供）
遠傳擁有全台800家門市、捷安特全台超過300家門市，共同打造完整售前、售後服務。圖為遠傳電信副總經理杜偉昱（左）、捷安特總經理鄭秋菊。（遠傳提供）

電信資費不但可綁電動機車，現在還有更多電動自行車的選擇，遠傳電信與捷安特合作，瞄準短程通勤族、學生、家庭主婦等輕量級移動族群，提供兼具便捷、安全、綠能的移動生活新提案。獨家推出「輕．移動」方案，加上政府輔助雙重補貼後，不到3000元就能騎回家。

打造360度服務生活圈

遠傳今年非手機、平板資費用戶成長率高達3成，主要原因就是搶先同業提供用戶更為多元創新的資費選擇，將觸角延伸至食、衣、住、行、育、樂各層面，從手機、平板、穿戴裝置、Gogoro、智慧家電，甚至與健身工廠跨界合作，為遠傳用戶打造360度的服務生活圈。

遠傳電信個人用戶事業群副總經理杜偉昱表示，遠傳已觀察到國內外電動自行車用戶量逐年攀升，選擇電動自行車已成為環保、時尚的代步工具，與捷安特的合作只是起點，未來將結合雙方服務優勢，提供消費者完善的售前、售後服務。

捷安特總經理鄭秋菊非常看好與遠傳的跨界合作，強調推出車款中的鋰電池系列，為市面上極少數通過國家安全認證7大測試的電動自行車，能量密度高、體積小、重量輕，安全無憂，未來也將獨厚遠傳用戶，提供安全配件特殊優惠。

消費者可選擇搭配不同月租費，如698、999及1399元（30個月），不僅門號上網吃到飽，還可享有電動自行車購車優惠，以GIANT EA401最佳通勤電動自行車（單車價2.98萬元）為例，1399方案+攜碼/老客戶優惠，車價1.448萬元，若再加上自行申請汰換二行程機車補貼（如雲林縣的1.15萬元），車價最低2980元起。

(中國時報)

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