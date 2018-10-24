汽車品牌回饋社會 推無障礙與交通安全

2018年10月24日 04:11 中國時報 陳大任 報導

台灣賓士新總裁高明漢（後排右二）將推動更多計畫，造福需要幫助的弱勢族群。（台灣賓士提供）

和泰汽車8年捐贈7.3萬套導護裝備。（和泰汽車提供）

Ford全球慈善基金會捐款資助靖娟基金會，福特六和汽車總裁朱忠園率領員工做志工。（福特六和提供）

為了回饋社會，汽車品牌從各個不同角度著手。裕隆集團倡議無障礙交通與平權文化，支持台灣首創無障礙交通音樂歌舞劇；Mercedes-Benz與伊甸基金會合作，提供弱勢學童快樂早餐、課後照護與多元才藝學習；福特六和與靖娟兒童安全文教基金會一同推廣交通安全；和泰汽車更是連續8年捐贈導護裝備，已累計多達7.3萬套。

台灣第一齣無障礙交通音樂歌舞劇《無礙吾愛Ⅱ—天使的微笑》，是由台灣障礙者權益促進會與香巴拉劇坊合辦，27、28日將在松山文創園區公演，特別的是由障礙者與專業演員混搭演出。發表會當天，裕隆集團與社會企業派出「9453友善旅人計畫」專車LUXGEN V7扮演象徵自由行走的夢想飛天車，與演員與輪椅舞者一同演出快閃歌舞劇；並且公益認捐門票150張。

Mercedes-Benz與伊甸基金會已合作第11年，「星夢想．伊甸象圈工程計畫」深入台灣各地區，至今累積服務951處社區單位，守護逾3萬4700多名孩子成長。今年邀徐佳瑩擔任公益大使並深入偏遠國小探訪學童。

同時，2019星夢想桌曆認捐活動即日起在伊甸基金會官網以及賓士全國經銷服務據點開跑，捐款800元即贈「2019 Mercedes-Benz星夢想桌曆」。

和泰汽車因觀察到全台國小交通導護志工的裝備款式安全程度不一、新舊參差不齊，自2011年開始捐贈警用等級的反光背心及指揮旗，背心採3M光條製作，至2015年完成首輪全台國小導護裝備捐贈，2016年起展開第二輪汰舊換新捐贈。

福特六和汽車長期關注交通安全，已連續第5年支持靖娟基金會舉辦大型兒童交通安全宣導活動，活動當天現場亦透過Ford車輛示範，讓親子學習安全帶、安全座椅的正確使用方法。

(中國時報)