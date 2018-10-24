周慶掃貨美妝 佳麗寶下殺3折起

2018年10月24日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

SUQQU 2018周年慶晶采人氣彩妝組，原價7940元，特惠價6600元。（SUQQU提供）

SUQQU 2018周年慶晶采光艷新品組，原價8755元，特惠價7650元。（SUQQU提供）

底妝特惠組RMK明星粉底超值組，價值3300元，特惠價2640元。（RMK提供）

彩妝特惠組RMK花精靈月光粉妝組，價值3950元，特惠價3200元。（RMK提供）

LUNASOL水潤光粉底液周年慶限定組，價值3870元，特惠價2000元。（LUNASOL提供）

東方美集團旗下代理的美妝，針對周慶祭出經典強棒，包括大寫「KANEBO」首次加入周慶優惠，也成為今年最大的亮點；佳麗寶旗下美妝LUNASOL、DEW，還有貴婦彩妝SUQQU、RMK都有獨家優惠，搶攻美妝市場。

LUNASOL 超夯組合優惠

LUNASOL經典眼盒、新熱賣粉底液、限定設計款粉餅盒都是最夯話題彩妝，經典眼盒周年慶限定組，以眼盒原價，再贈送進口化妝包、IMPRESS面膜、以及IMPRESS經典的旅行組，「LUNASOL水潤光粉底液」，周慶組合特別加送超實用蜜粉刷以及美顏噴霧，也是必備組合。

COFFRET D’OR光透裸肌保濕粉底液超值優惠組，買光透裸肌保濕粉底液30ml，送價值1050元的BLS潔膚霜125g，價值2400元，特惠價1350元；輕透粉潤口紅周年慶發燒組，購買2支輕透粉潤口紅，送價值390元的TFM淨透潔膚露150ml與OFUON品牌化妝包，價值2770元，特惠價1780元；光透裸肌粉餅飾底乳超值限量組，買光透裸肌粉餅UV、恆亮保濕飾底乳UV或淨膚飾底乳UV，送金炫光燦粉盒，價值5830元，特惠價2100元。

日系美妝RMK經典入門款明星粉底超值組，內含經典明星產品隔離霜及水凝柔光粉霜，針對肌膚光澤質感也發表透亮絲柔底妝組，內含透亮修色乳霜N，可針對肌膚進行局部修飾；新品絲柔蜜采餅更是亮點，在完妝後使用，可為肌膚增添自然澄淨洗練感。彩妝特惠組以秋冬限定彩妝系列「GLOW IN THE DARK」出擊，包括「花精靈月光粉妝組、午夜花采明星組」，而保養特惠組共推出4款。

SUQQU 人氣商品必搶

SUQQU「淨采亮妍入門組」，內含「淨采亮妍菁華」就連美容師也瘋囤貨，此組搭配顏筋按摩霜、煥顏淨膚露；新品「SUQQU晶采光艷粉霜」是SUQQU最頂級、保養成分最多的人氣粉霜，首次推出半霧面質地，讓底妝質感再次升級，也是15周年重點商品，周年慶底妝組合有「晶采光艷新品組」結合經典底妝，已吸引大量海外美妝迷詢問；另有「晶采人氣彩妝組」結合2018秋冬顏色，一次收藏優雅系彩妝，附贈360度環繞折疊鏡讓每個角度都能美麗上妝。

(中國時報)