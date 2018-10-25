普悠瑪事故交通部鐵路局扯謊 嫁禍司機

2018年10月25日 01:13 中國時報 陳祐誠

交通部長吳宏謀（王英豪攝）

台鐵局長鹿潔身(右)（黃世麒攝）

普悠瑪司機員尤振仲（李忠一攝）

釀成18人死亡的普悠瑪出軌事故，事發不到3天，檢方、行政院調查小組與交通部台鐵局，就定調是司機員關閉列車自動防護系統（ATP）導致超速出軌，甚至明白點出「人為疏失」。昨日交通部、台鐵高層還公然說謊，指事故列車司機員關閉ATP未通報，企圖卸責，嫁禍司機員。

定調人為疏失 企圖卸責

1021事故普悠瑪列車，從樹林站發車時故障警示燈就亮，接著出現動力不足等情形，這種情況列車的維護保養真沒問題嗎？若不是列車出現異狀，列車怎會誤點？司機員怎會為了排除故障，關掉ATP超速趕點，還要分心和調度員聯絡呢？司機員違規超速固然不對，但列車維修、調度等問題更是事故的最初且重要肇因，交通部和台鐵顯然刻意淡化、忽略。

交通部沒有對軌道路線、列車各類故障、後勤保養深入調查，甚至傳得沸沸揚揚的司機員為趕點壓力而超速，也不做任何交代，就草率地把責任丟給基層。

繼續開到花蓮 是誰決策

台鐵內部管理已爛到腐朽！一級主管從簡訊得知車輛動力故障，竟視為司空見慣，不把運輸安全放在眼裡，且出事3天，還想隱瞞司機員是否通報關閉ATP、ATP遠端監控系統等缺失，被工會及行政院調查小組輪番打臉。

發生重大交通事故，絕不是一句人為疏失可以交代過去的，往往是各環節同時出錯，需要調查小組抽絲剝繭，再提出相應解決之道。普悠瑪ATP被關閉導致超速是「果」，但沒有人想知道「因」，如此慌不擇路的調查結果，除了推諉卸責，找不到令人信服的理由。

鐵路安全管理 爛到腐朽

以飛安會調查為例，事故發生第一周，僅記載事發經過、損傷情形及需調查資訊等，根本不敢妄下任何定論，接著進入「事實資料」蒐集階段，調查人員要針對現場各種資料詳加繪測、採樣，甚至帶回化驗跡證，測試各樣動力數據，且直到發布事實資料報告後，才集結調查、相關單位人員、國外航空器業者專家，甚至引擎製造廠商都參加討論，再做出結論，這樣才能以更全面的角度，避免憾事重演。

交通部如此官僚又卸責的檢討1021普悠瑪事故，無法讓陽光真正照進台鐵。

(中國時報)