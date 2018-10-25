戴奧辛超標 有毒大閘蟹 流入星級飯店

2018年10月25日 01:13 中國時報 鄭郁蓁 、 李怡萱 ／綜合報導 ／綜合報導

含世紀之毒戴奧辛的大閘蟹流入市面！衛生福利部食品藥物管理署調查，進口商喬艾舶企業、侑豐企業等2家公司日前從大陸進口3批共15噸大閘蟹，因戴奧辛超標遭邊境攔截，業者卻擅自偷賣，從本月14日進口到22日查獲，至少已經流入市面9天，不排除進入星級飯店，甚至已遭消費者吃下肚，全案由基隆地檢署偵辦中。

去年大陸進口大閘蟹首度檢出戴奧辛，食藥署今年十月起，增加「戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯」兩項檢驗項目，不過，為避免水產滯留導致不新鮮，食藥署讓廠商可以先申請具結，把水產送到業者的冰庫存放等待檢驗，待七至八天檢驗合格再販售。

業者偷跑 恐已吃下肚

食藥署北區管理中心副主任鄭維智表示，兩家業者在10月14日到邊境等待檢驗，未料，還沒檢驗就先「偷跑」販售，後來檢出大閘蟹含有戴奧辛，22日食藥署和海巡署查獲業者不肖行為，要求立即封存倉庫剩餘貨品。

鄭維智指出，喬艾舶國際企業有限公司從安徽進口4625公斤的大閘蟹，戴奧辛是標準值約7倍、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和超標約4倍；從江西進口4029公斤的大閘蟹戴奧辛分別為標準值6.5倍、3.8倍；侑豐企業有限公司從安徽進口6300公斤的大閘蟹，則分別為標準值2.4、1.6倍

海巡署基隆查緝隊表示，會同食藥署、基隆航調站於宜蘭頭城竹安地區及新北市貢寮區查獲短少的有毒大閘蟹，但已有部分流入市面。

超標7倍 最重罰2億

食藥署指出，食品檢出戴奧辛不符限量標準者，依法可處6萬至2億元罰鍰，情節重大者可勒令停業，1年內不得再申請重新登錄，還恐面對刑責。

林口長庚醫院毒物中心主任醫師顏宗海表示，戴奧辛半衰期長達7年，若短時間內暴露大量戴奧辛會引起皮膚病變，長時間暴露，則會影響免疫力，增加癌症風險，懷孕婦女容易增加流產、畸形胎兒風險；戴奧辛沒有解毒劑，多吃可幫助吸附油脂的蔬菜、水果等高纖維食物，幫助體內的戴奧辛、環境荷爾蒙隨之排出。

(中國時報)