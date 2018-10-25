調查審判核心 司法院不接受

2018年10月25日 01:13 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

監委陳師孟因申請調查4年前公投盟反核活動法院判決，遭質疑挑戰審判核心，司法院表明不能接受。上圖為2014年4月23日公投盟反核民眾集結青島東路、鎮江街口，公投盟前執行長賴芳徵因將拒馬鎖死，被以妨害公務起訴並判拘役（本報資料照片）。

圖為當年被阿扁總統讚為「國士之士，國寶之寶」的首屆監委陶百川。（本報資料照片）

立法院司法法制委員會昨邀監察院、司法院就監委啟動司法判決案件調查的適法性，提出報告。民進黨團總召柯建銘表示，國民黨排這報告案，明顯是針對監委陳師孟，柯建銘為陳師孟說話表示，陳師孟就像「另類陶百川」，敢於揭發事情。國民黨立委陳宜民則批評，這比喻根本是「不倫不類」。

柯建銘︰陳像另類陶百川

陳師孟與監委王幼玲要為4年前公投盟前執行長賴芳徵，被以妨害公務罪起訴判決定讞，申請調查。國民黨立委林為洲昨質疑陳師孟此舉等於是想調查審判核心，質詢司法院副祕書長葉麗霞能否接受，葉答詢，「我們不能接受。」

葉麗霞在報告中指出，對於已判決確定之案件，監察委員若認為法官在訴訟進行過程中有失職或違法情事，得行使憲法上之監察權，但是法官依法審理裁判，包括程序進行、證據調查、訴訟指揮、事實認定、法律見解之採用、法律效果之量定等，均為審判核心範圍，「應受憲法審判獨立之保障。」

柯建銘則為陳師孟抱不平，他說，一般人以為陳師孟是非典型監委，「他其實是另類陶百川，敢於針對過去不正義的事，本於職責做言論發表。」

陶百川擔任監委長達30年。柯建銘說，陶百川當年為讓國會全面改選，不惜辭監委逼迫威權政府，主張民主化，沒有陶百川當時的努力，就沒有現在的國會。

藍委批比喻不倫不類

柯建銘說，國民黨一直對陳師孟有意見，但其實應從歷史角度看，「我們這時代是不是需要這樣的監委？」他認為，國民黨不要用藍綠鬥爭看待事情，很多事都被扭曲。

陳宜民認為柯比喻不倫不類，陶百川身在黨內卻不畏強權，為台灣民主化監督政府不惜辭監委，反觀陳師孟當監委根本是為黨效忠，效忠他的主子民進黨、效忠蔡英文，根本是來挾怨報復的，做出一堆不是監委該做的事。

(中國時報)