陳踩紅線找碴 法官心寒

陳師孟任監委後爭議言行一覽表

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中國時報
／台北報導

監委陳師孟立案調查公投盟2014年召群眾靜坐，公投盟前執行長賴芳徵被控妨害公務判決有無違誤等，引發司法界不滿。其實陳月前也以查分案為名義，前往最高法院調查，之後要求最高法院提供將扁判決有罪法官審案狀況，引法界寒蟬效應和批評。

由於馬英九被控洩密案，現由最高法院審理中，陳師孟屢到最高法院找碴舉動，被法界認定動機不單純，也造成承審法官壓力，法界直言，這種以政治力干涉司法、用監察權影響審判，將對民主法治造成重大衝擊。

據知，今年8月陳師孟以調查最高法院分案為由前往踢館，調詢刑、民事案分案狀況，隨後一一點名將扁判決定讞法官，要求最高法院提供這些法官歷年審案判決資料，帶回監院詳細比對。

由於當年扁案為昭公信，都採人工公開抽籤分案，但陳師孟不滿意，強烈質疑扁案分案過程有問題，並透過管道放話調查後將提糾正案或彈劾案，也讓最高法院法官間接受到壓力。

尤其，陳師孟針對法院判決公投盟案件要立案調查，還要調查警察執行公權力有無逾越比例原則等，對此，司法院祕書長呂太郎認為，憲法雖保障監院行使調查權，但法官依法律獨立審判不受任何干涉，陳師孟似已踩了審判獨立保障的紅線。

對此，司法院前副院長蘇永欽指出，過去司法院與監院針對監委調查司法案件相關問題一直在協商，兩院的共識是不能觸及審判核心。監委可調查法官、檢察官有無違法失職，但如涉及審判內容，監察權就不得干涉，無論事前事後都不是監院可調查的內容，也不能以裁判有問題為由。

文化大學政治系教授楊泰順說，一般監察權行使，在司法程序啟動後，監察權就須停止，更何況判決定讞案件。他強調，司法獨立是憲政體制內最重要價值，就算知道法律判決依據有問題，監察權也不得干預司法決定。

(中國時報)

調查審判核心 司法院不接受 老柯嗆監院 要你記名就記名

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