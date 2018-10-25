老柯嗆監院 要你記名就記名

2018年10月25日 01:13 中國時報 周毓翔 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

監察院過去彈劾案採祕密投票，外界質疑不透明。民進黨團總召柯建銘昨表示，立院將處理《監察法》修正，重點在修法讓彈劾改採記名投票，即使彈劾未過，亦應公開結果，「立法院修法要你彈劾記名就記名，要公告就要公告！」

公投盟2014年在立院發起廢核四陳抗，該聯盟前執行長賴芳徵等將拒馬鎖死，被以妨害公務罪起訴，法院判處拘役；監委陳師孟、王幼玲17日表示要為賴芳徵翻案，申請自動調查，司法院批評監委，有干預法官審判獨立之嫌。

立院司法法制委員會昨邀監院、司法院就「監察委員對司法判決案件啟動調查之適法性」，提出報告。柯建銘昨質詢監院祕書長傅孟融，監院是否有要修正《監察法》？對彈劾案是否改採記名投票？傅孟融表示，這是監委職權行使法，須經監委討論取得共識，現已啟動研修。

柯建銘質疑監院不敢大開大闔修法，監委的修法共識，頂多就是「前進一點點」。他放話表示，綠委黃偉哲已提出《監察法》修法草案，最快下周就可排審。

柯建銘說，他會尊重監察院意見，但他認為，尊重立法院比較重要，立法院要監察院彈劾記名就是要記名，要公告就是要公告，接下來，他會請召委排審，導正監院形象。

柯建銘也批評，有監委介入政治，對《不當黨產條例》、年金改革提釋憲，不管從《大審法》、《監察法》看，這都不是監委職責範圍，提出釋憲當然會被打槍。

其實，今年初蔡政府提名的11名監委上任後，就發起修正《監察法施行細則》，要求彈劾案改記名投票。經數月討論，監院6月通過《監察法施行細則》修正案，彈劾案原則仍採無記名，但若屬社會矚目且具影響性，得經審查會出席委員過半同意，以記名投票表決。如前教長吳茂昆彈劾案，7月就以記名表決通過，但宜蘭縣代理縣長陳金德9月18日彈劾案就採不具名通過。

監委認為，柯建銘可能覺得監院修得不夠，所以立院就自己修法，「這也沒辦法」。監委說，立法院是立法機關，修法本就是其權利，也不能說侵害監察權。但監委也提醒，「良好政策的制定不是只有一意孤行」，修法還要考量民意。

(中國時報)