新聞透視－比喻太荒誕 陶若有知也跳腳

2018年10月25日 01:13 中國時報 周毓翔

監委陳師孟上任後脫序行徑不斷，屢次挑戰憲法五權分立極限，民進黨團總召柯建銘昨為護航陳師孟，竟將其喻為「另類陶百川」，對一身堅持監察委員風骨的陶百川來說，地下若有知，一定會氣到跳起來吧！

陶百川是第一任監委，擔任監委長達30年，雖是國民黨大老級人物，卻堅持書生論政、言論報國的風骨，因此有「黨內的黨外分子」封號。

陶百川雖是國民黨籍，但在民國44年提案彈劾行政院長俞鴻鈞，膽識過人。民國49年，陶百川又提案反對報禁，並為雷震案向行政院提出糾正，民國68年更公開聲援美麗島涉案人士，要求解除黨禁。民國66年為敦促當局改選萬年國會而堅辭監委。陶百川雖在黨內，卻不斷為台灣民主挑戰當權者，勇於針砭時政，更以身涉險，為台灣民主做出極大貢獻。

陳師孟上來就爭議不斷，拿著監察權大刀揮向司法，一上台就說要幫前長官陳水扁申冤，還想追殺辦扁案的司法官，連諷扁的檢察官也要被約談，濫用監察權到無以復加。

陳師孟不僅濫用監察權，還大搞兩套標準，自己主動要調查宜蘭縣代理縣長陳金德農舍案，結果原來是為替陳金德放水，讓監委同僚都看不下去直喊丟臉；近期又異想天開想把已判決定讞的案子拿出來翻案，只為幫公投盟的成員。

陳師孟上任後根本是遵從黨意，眼裡只有顏色沒有正義，純粹依意識形態做事，也擺明是為了「復仇」而來。被民進黨提名，為民進黨做事，不惜毀壞制度，也要做一個稱職的「東廠公公」，這樣的人，怎麼能被比作「另類陶百川」？

(中國時報)