捍衛司法獨立 許宗力別再沉默

2018年10月25日 01:13 中國時報 林偉信

前促轉會副主委張天欽被踼爆自詡「東廠」，力挺張天欽的監委陳師孟，在臉書上稱轉型正義最惡劣的例子是馬英九，陳還在最高法院承審馬的洩密案時「侵門踏戶」，以查案為由清算法官，司法院長許宗力應捍衛審判獨立，阻絕政治力干預司法。

法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉，這是憲法條文明訂的憲政原則，也因此，為維護純淨的審判空間，司法行政首長不得介入審判核心事項，也應杜絕外力不當干預，這些法理與原則，憲法權威學者許宗力不可能不知。

當陳師孟喊出「專門辦過去對綠營總統政務官追查的法官」時，法官協會與檢察官、律師同聲呼籲陳師孟不應干預或恫嚇司法，但身為司法最高行政首長的許宗力，選擇了沉默，如今陳師孟到最高法院調查法官，許宗力繼續噤聲，讓法官們都心寒。

監察與司法權分立、各有職掌，監察權不能干預或影響司法審判核心，陳師孟高舉轉型正義大旗，查扁案的審判法官，對於審理中的扁案也造成巨大影響，法官們人人自危，擔心成為下一個被陳師孟調查的對象。

尤其身為監院委員對特定立場團體及司法判決，不應用有色眼光對待，更不該對員警依法執行公務，有過多預設立場及質疑，只要有對公務員執法進行挑釁或攻擊，就應力挺行政機關，才是身為監委應盡的職責。

然而陳師孟等監委毫無忌諱地介入司法審判個案調查，甚至以自己調查結果，要求檢察總長為個案提起非常上訴或再審等救濟，但依法這是檢察總長職權，准駁與否是法官審判事項，監委恐已濫權。

司法必須改革，但改革應從法制面做起，司法審判的獨立性更應極力維護，當監委以政治性言行恫嚇司法審判時，司法行政首長、各級院長理應挺身而出，別讓政黨顏色埋葬了良知與信念。

(中國時報)