政院打臉台鐵 關ATP有通報

2018年10月25日 01:13 中國時報 王思慧 、 陳祐誠 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

台鐵說法不一對照表

普悠瑪出軌造成18死慘劇，事發第3天，從行政院到台鐵卻急著定調「人為疏失」，台鐵局長鹿潔身24日上午在立法院表示，「司機關ATP沒通報」，下午遭台鐵企業工會打臉，指當天列車通過羅東站後，尤姓司機員通報「隔離ATP」，調度員還回「知道」，傍晚政院調查小組也證實尤姓司機在事發當天16時46分有向調度員告知ATP關閉，說法顯然與台鐵不同。

鹿潔身說，從通聯紀錄看起來，「（司機員）看起來是沒通報」，調度員與駕駛對話間有詢問，但接下來駕駛就沒有回應了。

工會要求 還司機員清白

不過，台鐵工會根據普悠瑪翻車事發當天通聯紀錄指出，當天司機員尤振仲過羅東站後，持續跟調度員通話，雙方一直探討動力不足問題，調度員問他是否是ATP問題，司機員通報「隔離ATP」，調度員還回「知道」，但僅過了2分鐘就發生翻車事故，最後調度員還「啊」了一聲，列車就已出軌翻車。

行政院調查小組昨日召開第二次會議，小組召集人吳澤成說，通聯紀錄顯示，從大溪站到新馬站途中，列車上確實有幫浦、煞車異常狀況，司機一直與調度總所調度員及台北機務段2位檢查員聯繫；列車從16時14分停靠大溪站開始，車上的ATP就沒有運作，一直到事故發生都沒有，而檢查員於16時26分通知司機將在花蓮換車，16時46分該司機員告知調度員ATP關閉。

故障原因 台鐵說詞反覆

台鐵說詞反覆，讓整起事故出現更多疑團。台鐵昨上午召開記者會時，副局長杜微說，司機員尤振仲僅通報空調有問題，因此檢修人員在宜蘭站僅維修空調；但下午到立院，又改口說，列車開到宜蘭後，動力開始出現時有時無，空調也出問題，駕駛有回報，於是列檢人員在宜蘭檢查，修復後燈號都顯示正常，尤也試過動力沒問題，才繼續往前開。

不過，被問到列車動力若沒問題，為何還要安排花蓮換車？杜微解釋是保險起見，且到花蓮換編組很簡單，只要把車子開到同一月台，進站前廣播要大家換車，幾分鐘就能搞定；若這車子不換編組，行進中又發生動力問題，反而麻煩。杜微強調，該列車是主風泵故障，但只會導致列車降速、不會超速，因此列車故障與司機員超速過彎無關。

(中國時報)