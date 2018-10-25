ATP遠端監控系統 獨漏普悠瑪

2018年10月25日 01:13 中國時報 陳祐誠 、 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

普悠瑪出軌肇因指向過彎超速，而會在彎道超速的原因，是列車自動保護系統被關閉，台鐵連日來強調，行控中心無法得知列車是否關閉ATP，得靠司機員回報；但立委昨拿出資料，指台鐵2010年就砸1700萬元建置ATP遠端監控，號稱能接受第一手資訊，今日卻稱「看不到」，公然在國會說謊。

台鐵局長鹿潔身昨日在立法院交通委員會接受質詢時指出，若司機關閉ATP系統，行控中心無法得知，所以要靠司機員主動回報。但立委黃國昌翻出2010年的新聞報導，指台鐵建置ATP初期，系統常當機導致列車熄火，不少駕駛為了方便而關閉，以致2007年6月發生大里邊撞事故，造成5死、18傷。

事後台鐵嚴禁司機關掉ATP，並耗資1700萬元，於2010年3月為所有列車加裝遠端監視系統，若行控中心發現司機未打開ATP，可立即糾正駕駛。

「台鐵你們會不會太誇張！」黃國昌痛批，台鐵局不該把責任推給駕駛員，8年前就裝了遠端監視系統，1700萬元花去哪了？如今告訴社會行控中心看不出來，那做的遠端監視系統到底是什麼？

遭打臉後，台鐵才承認太魯閣等全系列車種，早在2010年皆有ATP遠端監控功能，但普悠瑪是在2013年才引進，並未加裝該功能，形同獨漏。

台鐵電務處處長陳瑞聰表示，一旦司機員把ATP關掉，行控中心不但有警報顯示，還會將關掉ATP的列車車次號碼標記出來，但普悠瑪引進較慢，台鐵當時也未特別要求加裝。

陳瑞聰說，遠端監控系統每天發回超過2000筆訊息，調度中心人員根本無法判讀列車是因故障關閉，或是進車庫時關閉，系統效率不佳，之後會尋求廠商改善。

台灣鐵路工會文宣組長、資深司機員吳長智表示，普悠瑪沒有裝設遠端監控系統，司機員們也是看新聞才知道，這套系統應套用在所有車種，不該遺漏。

(中國時報)