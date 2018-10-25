事故列車 3個月前就曾壓力不足

2018年10月25日 01:13 中國時報 王思慧／台北報導

1021普悠瑪列車主風泵故障釀禍，台鐵工會資深司機員吳長智昨日表示，該列普悠瑪在3個月前就發生同樣狀況，無法提供足夠壓力，幸運的是，後來在花蓮換車未出事，這次台鐵卻有意讓司機員背黑鍋！台鐵產業工會、台鐵企業工會昨日一致要求，台鐵應該要公布相關通聯紀錄，還給司機員清白。

台鐵企業工會文宣組長、同時也是資深司機員吳長智表示，1021發生事故的列車3個月前自己也開過，當天同一輛車、同一個車次，當時發生幾乎同樣的情形，儘管ATP沒有故障，但開到大里站時，無法供應足夠壓力，也是在宜蘭停車處理後無法復位，要求在花蓮更換編組（換車）。

台鐵產業工會理事長王傑也表示，司機員與台鐵雙方說法相反，到底有無通報是這起事件的癥結點，台鐵應該要公布通聯紀錄釋疑，對大眾交代。

王傑認為，意外事故背後原因是台鐵高層的營運思維跟整個制度的問題！而且台鐵2年內已出軌7次，都是給台鐵一次又一次的提醒跟警訊，但每次台鐵只把責任推給司機員很不合理，應該要從制度面去改善。

針對台鐵似乎有意讓司機員背黑鍋，有鐵道迷在臉書「台鐵家族」PO文，擔心尤振仲情緒低落，恐會想不開輕生，認為「司機員培養不易，需培訓很久才正式上線開火車，台鐵現人力嚴重不足，不容許再失去人才」。

有乘客說當時尤振仲曾廣播向大家說車子有問題，還一度重新啟動造成停電，當場向所有乘客道歉，「司機是唯一在車上就道歉的人」，非常願意替司機員站出來，還原當天狀況；還有人願意出錢幫尤打官司，或義務為其辯護。

更有網友認為台鐵制度殺人，直指現在進展就跟日劇《半澤直樹》一模一樣，「上司的失敗竟是下屬的責任。」

(中國時報)