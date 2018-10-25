醫院指尤振仲身心都受創

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中國時報
、宋原彰、╱綜合報導

普悠瑪在宜蘭新馬站出軌翻覆，造成18死逾百傷，司機員尤振仲也是傷者之一，但台鐵24日記者會將矛頭與責任指向尤男，有民眾擔憂他成千夫所指，承受極大壓力，在網路發起「一人一信救司機」。至於台鐵指檢查員在宜蘭上車，是司機通報空調故障說法也被打臉，宜蘭站員工透露，檢查員查看的是主風泵。

對普悠瑪出軌意外，台鐵昨指司機員未報備就關閉ATP（列車自動防護系統），初步研判屬司機員疏失，並稱，檢查員在宜蘭上車，是司機通報空調故障。但宜蘭站員工透露，檢查員查看的是主風泵，並非因空調故障上車，經確認無異常繼續往南行駛。

尤振仲日前婉拒蔡英文總統探視，院方昨轉交總統慰問金1.2萬元。傳出尤連家人都不見，但院方澄清說，尤男兒、女一直陪伴他，雖然神情疲憊，見到醫護人員時會閉目養神，但換完藥後會說「謝謝」，除家人與醫護人員外，謝絕外界探訪。

羅東聖母醫院院長徐會棋指出，尤男情緒仍舊低落，因胸骨挫傷、頭部撕裂傷仍住院治療，院方安排創傷症候群及心靈重建照顧，還有社工師、護理師在旁協助，三餐正常，至於何時出院，需由身心科醫師評估。

尤振仲是七堵機務段運轉副主任，負責排班工作，屬二線主管，假日或司機員人力不足時，會出勤支援一線勤務。七堵段長許右存說，尤平時為人熱心，是同事眼中的好好先生，「此次發生憾事大家都很難過，但我不認為全部過錯該由副主任承擔。」

1997年到職台鐵的尤振仲，行車資歷5年，這次發生18死重大事故，不少民眾擔心他不但身體受傷，內心也遭受極大壓力、良心譴責，有鐵道迷在網路上發起「一人一信救司機」，呼籲大眾寄信鼓勵尤振仲，「台鐵培養司機員不易，如今人力不足，司機員需要旁人的關心。」

(中國時報)

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