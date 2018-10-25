小英弔唁 家屬慟「要說什麼」

蔡英文前往台東弔唁普悠瑪列事故罹難者，一一向家屬致意。（總統府提供）

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中國時報
╱綜合報導

普悠瑪21日翻車出軌造成嚴重傷亡，歷經60小時搶修後，宜蘭冬山－蘇澳新站間的東正線24日上午5時許開通，恢復雙線通車。蔡英文總統昨前往台東殯儀館弔唁，行政院長賴清德也搭火車前往花蓮、宜蘭，2人均強調「努力提供民眾安全回家的路」，針對翻車的責任歸屬，賴表示，「該負責的一定要負責！」

軌道搶通後，賴清德昨天上午6時許從台北搭乘普悠瑪，陸續抵達花蓮、宜蘭新馬站，並前往羅東聖母醫院、博愛醫院，同時呼籲，「請民眾放心搭乘，觀光客可持續到花東、宜蘭旅遊！」

賴清德表示，意外是彎道加速過快、關掉ATP所造成的，但該負責的一定要負責，政府會扛起行政與政治責任，不會因為誰先說就做準，而冤枉無辜的人，責任歸屬尚待調查；至於交通部長吳宏謀及鹿潔身請辭，賴說：「告一段落再決定。」

「我不知要說什麼，看看我的女兒是這麼漂亮，就這樣走了。」蔡英文昨天下午前往台東市立殯儀館「1021普悠瑪列車罹難者追思靈堂」弔唁普悠瑪列事故罹難者，一一向家屬致意，聆聽家屬意見，家屬哭訴：「屍體都看不出來是小孩了」、「台東人的命就這麼苦，請總統作主。」

成功鎮董進興8名親友罹難，家屬受訪表示，後續理賠事宜，台鐵自行公布金額，都沒來協商，「我們不同意，也沒有接受，現在尚未達成和解。」

家屬表示，對於整起事故，無法接受把所有責任都推給駕駛員，台鐵難道沒有一套完善的安全機制，駕駛員可以任意開快或開慢嗎？台鐵拿台東人的命這樣開玩笑，要罹難者家屬情何以堪！

(中國時報)

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