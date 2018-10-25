新竹靖廬熄燈 見證兩岸30年興衰

2018年10月25日 01:13 中國時報 徐養齡 、 陳鴻偉 ／綜合報導 ／綜合報導

新竹收容所24日走入歷史，內政部政務次長陳宗彥（左三）等人，揮手送走新竹收容所最後一批收容人。（徐養齡攝）

近年海巡查獲偷渡犯消長情形

俗稱「靖廬」的移民署新竹收容所，歷經80、90年代專責收容大陸偷渡客的「特殊」兩岸關係，到如今9成以上為非法移工，24日在送走最後一批收容人後，正式走入歷史。隨著2000年大陸經濟崛起，大陸偷渡客從最高峰1993年5944人，至今年1到9月掛零，新竹靖廬的熄燈，見證了30年來，大陸偷渡客的興衰演變，更可看出兩岸經濟的此消彼長。

專收陸偷渡客 送走萬人

內政部表示，新竹收容所早期主要收容大陸偷渡犯及逾期滯留在台者，大陸地區人民處理中心時期，依據《金門協議》，在兩岸紅十字會見證下，遣送萬名大陸偷渡犯回家，新竹靖廬是大陸偷渡犯在台之行的最後一站，無形中扮演兩岸交流的重要歷史見證。

昨新竹收容所送走最後一批外籍收容人，其中包含6名越南籍人，另有1名大陸籍偷渡客，具保責付等候擇期遣返。

新竹靖廬前身為日據時期遺留的新竹神社，建物為檜木造日式建築，是全台最大的社務所，1940年10月24日第二代新竹神社落成，巧合的是，新竹收容所選在78年後同日熄燈。

台灣錢淹腳目 連來5次

國民政府來台後，新竹神社陸續由警備總部新竹分區、警政署、移民署使用管理，辦公廳舍就設在神社殿堂內。解嚴後警總裁撤，台海西岸掀起偷渡浪潮，又以新竹沿岸最為猖獗，據稱情治單位每抓1名偷渡客，最高能拿5000元獎金。

1993年台灣錢淹腳目，偷渡客大舉從福建平潭島乘船出發，由新竹南寮登陸，警政署接下燙手山芋，在新竹神社成立「大陸地區人名新竹處理中心」，俗稱「靖廬」專責收容大陸偷渡客，最高峰時，曾同時收容逾1200名偷渡客，甚至有抓不怕的連續偷渡5次，仍義無反顧就是要來台。

資深刑警回憶，早年大陸偷渡客男的來打工、女的來賣淫，北市各警分局查獲陸女賣淫後，因靖廬常爆滿沒法送入，只好先安置在警局拘留所，萬華警分局轄內有數百家阿公店，當年拘留所人滿為患，最高曾收容近40人，連睡覺都無法翻身；中山警分局拘留所甚至曾因收容人數爆滿，發生《監獄風雲》鬧房事件。

廳舍將還市民 開放參觀

「新竹靖廬，再會了！」內政部政務次長陳宗彥與不少曾在靖廬任職者昨見證熄燈儀式，場面離情依依。新竹靖廬裁撤後，場地將移交給新竹縣政府，建物點交給國有財產署，未來將由新竹市政府規畫開放民眾參觀。

移民署表示，新竹收容所內歷史古蹟林立，不適合繼續作為收容場地，已在高雄永安新蓋1間收容所。至昨晚為止，在宜蘭、台北、南投等3大收容所僅收容8名外籍人士，1名大陸人民；高達9成以上為東南亞籍。

(中國時報)