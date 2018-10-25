台流回不了家 成陸扶貧對象

2018年10月25日 01:13 中國時報 李文輝／綜合報導

隨著偷渡客日益減少，收容大陸偷渡客的新竹靖廬走入歷史，相反地，大陸各地「台流」問題日益嚴重，尤其是向來台商聚集的珠三角、長三角與閩南等地，十年河東十年河西，大陸對待台流，不像台灣對待偷渡客圍堵遣返，而是配合今年推出的《惠台31項》，納入「四個全面戰略布局」之一「建成小康社會」，與「打好三大攻堅戰」之一「精準脫貧」一環，受到台商普遍肯定。

大陸由於工資上漲、環保標準趨嚴、經濟成長變緩、台商原有代工生產模式經營困難、台幹失業造成台流，約占滯陸台灣民眾5％人口。

隨著今年2月中共惠台措施定調，台商雲集的江蘇昆山，地方台辦5月展開貧困台胞調查，了解困難台商情況；約莫同時，北京台商協會成立「社會公益部」，優先提供遭遇困難的北京台協成員急難救助，雖然台流登記人數有限，但已有好的開始。

國安會前祕書長、台北論壇董事長蘇起先前訪陸後，曾轉述大陸學者說法，如果蔡政府持續恫嚇、限制台灣人在大陸發展，導致台商、台幹、台生有家歸不得，一旦演成台流，陸方會考慮發給他們大陸身分證，後來大陸果然推出台灣居民居住證政策，解決「台流變戶籍人球」問題。

昆山台商指出，台流問題並非一朝一夕，而且愈來愈嚴重，有些當年得意時拋家棄子、包二奶揮霍，之後落魄無顏回台或遭親友排擠，如今多半「又老又窮」，大陸各地惠台陸續落地，相對為兩岸政府解決問題。

台企聯榮譽會長丁鯤華認為，風水輪流轉，昆山等地做台流調查給人很大啟示，就是台商應該更努力團結。從另類角度看，這的確滿可悲，過去台商在大陸也是「台灣錢淹腳目」，如今變成「精準扶貧」對象，要把有限福利抽出部分照顧貧困台商，可說前所未見。

(中國時報)