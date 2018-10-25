超級考題 唱國歌10個有9個不會

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中國時報
、徐養齡／綜合報導

大陸偷渡客趣聞層出不窮，因為大家同文同種很難辨識，查緝人員剛開始聽口音，後來乾脆考國歌，10個有9個不會，不然就考歷任總統是誰，偷渡客往往被問到啞口無言，到了後期，人蛇集團乾脆把這些考題寫入「教戰手冊」背熟後才能上船，這些故事曾被拍成《茼蒿們同在一起》的廣告，成為大家茶餘飯後的話題，如今隨著新竹靖廬關閉，逐漸成為大家的回憶。

金門可說是偷渡客的最愛，最震撼的案例是1996年7月23日，自福建莆田偷渡的35歲男子孫鋼，手持疑似爆裂物進入縣府挾持員工，勒索新台幣500萬元，甚至將「炸彈」掛在1名女職員身上，當年金門縣警察局長張蒼波出面談判，出其不意一腳將他踢倒，員警蜂擁而上火速制伏，但因孫鋼鬼扯與劉邦友命案有關，也讓檢警調單位忙了好一陣子。

2011年6月16日清晨，海巡署金門機動查緝隊在小金門湖井頭海岸，查獲1名帶著醫院出生證明，年僅4歲的小女童，寫下歷年來年齡最小的偷渡客紀錄。　　2016年10月，也曾查獲自稱曾聲援中國人權作家劉曉波的大陸異議分子溫起鋒，在廈門買了橡皮艇偷渡金門後在當地租屋生活。他不像一般偷渡客躲躲藏藏，而是在金門趴趴走，4個月後才被海巡署金門機動查緝隊逮捕遣返，讓相關單位覺得顏面無光。

(中國時報)

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