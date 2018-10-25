現有收容所 東南亞來的成「常客」

2018年10月25日 01:13 中國時報 陳鴻偉 、 楊樹煌 、 王揚傑 、 徐養齡 ／綜合報導 ／綜合報導

移民署指出，非法活動的大陸人士減少，原有4處收容所以越南、印尼及泰國籍為主，多數是非法逾期打工。近來查獲來台賣淫的多半是以觀光免簽的東南亞籍女子為主，陸女查獲的數量已減少，且很快就驅逐出境，轉送大型收容所的情況也很少見。

移民署表示，各縣市專勤隊都設有臨時收容所，可短期留置非法外籍人士15天，若未涉刑事案，證件完備、身上有錢，就會讓對象買機票離去。

以陸女賣淫為例，多半以違反《社會秩序維護法》裁罰，通常1周內就會離境，但若涉及妨害風化或人蛇集團部分，因司法機關還要偵辦，才會轉送收容所。

像新竹收容所過去以收容大陸偷渡客為大宗，近10年來已漸被東南亞人民取代，大陸人屈指可數，新竹收容所貼近收容人習俗，常舉辦潑水節、浴佛節及義剪、義診，讓收容人在等待遣返過程中，舒緩思鄉情懷。

2007年移民署成立，位在三峽的台北收容所移交移民署，目前台北收容所男女床位各140床，平均使用率約8到9成，已長久無超收情況。

南投收容所2009年4月成立，慈濟草屯連絡處5月展開義診，提供內科、外科、牙科和婦產科等免費診療服務，迄今已百餘次，義診人數超過5000人次，每年3節更有愛灑活動，讓他們感受台灣的愛心和溫暖。

(中國時報)