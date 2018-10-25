產孕房俱全 偷渡客最佳月子中心

2018年10月25日 01:13 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹靖廬以收容大陸偷渡客聞名，但少有人知的，是2001年起，因大陸女子來台賣淫猖獗，女性收容人數首度超越男性，甚至有孕婦帶球入所，出現「1人進、2人出」的特殊景象。

資深戒護人員回憶，早期偷渡客多以專做粗工、廠工賺辛苦錢的男性為主，也有自稱六四民運人士者尋求政治庇護，還有被稱為「大圈仔」的亡命之徒，來台當殺手、強盜或保鑣，造成台灣治安動盪。

2001年堪稱偷渡質與量的重大分水嶺，女性收容人數量首次超過男性，大陸女子假結婚、真賣淫事件不斷，靖廬不得不騰出空間留置多到塞爆的大陸偷渡女子，2004年收容1157名女偷渡客，創下新竹靖廬史上最高紀錄，也讓時任陸委會主委蔡英文傷透腦筋。

由於女收容人人滿為患，不少女子被抓時已不慎懷孕，而帶球進靖廬，有的甚至已接近臨盆，形成1人進2人出的特殊景象，靖廬破天荒設立產、孕宿舍，專門讓產、孕婦與嬰兒居住，一度被戲稱為偷渡客月子中心。

資深戒護人員表示，2004年最多曾有19名孕婦同年生產，其中不乏雙胞胎，由於語言相通，不少戒護女警更與女偷渡客成為姐妹淘，幫忙餵奶、哄孩子，母子被遣返時還哭成一團。

「餵奶餵出感情了！」1名退休女警說，10幾年前大陸貧富差距極大，來台賣淫的大陸女子不遠千里來淘金，遭人蛇集團控制、凌虐、造成懷孕的血淚史每天上演，她們能做的，只是幫忙陪伴、顧孩子，靖廬是封閉空間，長時間相處，讓等待遣返的媽媽們有了避風港，感情自然好。

隨著大陸經濟崛起，大陸偷渡客進出頻繁的場景已不復見，取而代之的是前仆後繼的東南亞移工，或被人蛇集團仲介賣淫的外籍女子，其中以印尼籍占最大宗，昔日大陸「靖廬霸主」的地位早已被取代。

(中國時報)