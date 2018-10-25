美艦來10艘次變10次 賴揆口誤

圖為雷根號航空母艦與提康德羅加級神盾巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam CG 54）併行。（摘自美國太平洋艦隊flickr）

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中國時報
／台北報導
近日美軍兩艘神盾軍艦通過台灣海峽，兩岸都派遣艦艇隨行，外界擔心是否會增加海峽動盪。國防部副部長張冠群（左起）、常務次長梅家樹、情次室助理次長王紹華24日在立法院答詢時表示，國軍都有掌握狀況。（黃世麒攝）

川普政府今年兩度派遣美軍艦通過台海，行政院長賴清德前天在立法院，語出驚人地說，「不是只有最近，其實每年都有，2015年就有10次之多，歷年來都有做常規演訓。」國防部常次梅家樹昨在立法院說明，2015年時，美軍艦通過台海是「10艘次」，例如1次可能有4艘，而不是通過10次。

通過台海 1次可能有4艘

立院國防委員會昨天邀國防部做台美國防工業會議專題報告，多位立委均關心美派2軍艦在22日進入台灣海峽，由南向北以16小時通過台海。藍委江啟臣問，是否象徵台海情勢升溫？梅家樹特就賴揆前天的「10次」，加以說明。梅家樹並說，不管是台海或是亞太局勢，都不樂見任何情勢的升溫。

軍方官員說，賴揆的答詢資料是軍方提供的，賴揆應是口誤，把「10艘次」，說成「10次」。梅家樹說，2015年美艦通過台海，當時沒有對外宣布。

來幾次 國防部模糊帶過

對此，國民黨團書記長曾銘宗質疑，賴清德是講錯話、口誤，還是故意講錯，甚至是製造「假新聞」？若果真如此，對全力打擊假新聞的民進黨來講，就成了最不好的示範。

曾銘宗進一步說，相信國防部的「10艘次」說法正確，但美艦到底是來了幾次？國防部也未說明，可能是不敢打臉賴清德，因此模糊帶過。

曾銘宗又說，無論是10次或10艘次，若過去慣例就是沒對外宣布，「為何這次要刻意宣布？宣布的目的是什麼？」是為藉由年底選舉炒作議題，或有特定政治目的？都必須向大家清楚交代。

政院硬拗 指院長沒說錯

但是行政院發言人Kolas Yotaka昨晚答覆記者詢問表示，國防部對於10次跟10艘次的定義是一樣的，而國防部也認為賴清德沒有說錯，只是外界對於名詞可能有些不解，「沒有口誤，也沒有理解錯誤，行政院跟國防部見解是一樣的」。國防部晚間聽說Kolas表示，10次跟10艘次的定義一樣，僅表示，「可引用Kolas的話」，迅速掛斷電話。

(中國時報)

捍衛司法獨立 許宗力別再沉默 10次＝10艘次 真是官大學問大

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