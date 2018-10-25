10次＝10艘次 真是官大學問大

2018年10月25日 01:13 中國時報 呂昭隆

行政院長賴清德前天說，2015年美艦通過台海有10次，國防部官員昨天在立法院說，是「10艘次」，因為1次可能來4艘。但行政院發言人說，賴揆沒說錯，「10次」和「10艘次」的定義是一樣的。真是官大學問大。

首先，「10次」和「10艘次」如果是一樣的意思，昨天被立委問到的國防部常次梅家樹，何必特別強調是「10艘次」？如果真是一樣，梅家樹就點頭稱是就好。梅家樹是海軍出身，做到海軍中將，對海軍術語應該非常專業。他還特別解釋「10艘次」的意思，是指「1次可能來4艘」。

如果「10艘次」和「10次」定義一樣，梅家樹又何須畫蛇添足，對立委說明「艘次」的意涵。

依梅家樹所說，「10艘次」不一定是1年來10次，也可能只來3或4次。以今年下半年為例，美艦7月和11月2次通過台海，每次都是派兩艘，所以下半年是兩次經過台海，但有「4艘次」。很明顯的，「4艘次」並非「4次」。

2015年，兩岸關係和緩，並無大事。美國是歐巴馬當總統，美中關係也平順。美艦沒有必要通過台海10次。儘管軍方以往沒有宣布，但美艦每年經過台海次數並不多，真若有10次，平均1個多月就走1趟，頻率非常高。

如果，「10次」和「10艘次」一樣，軍方應公布2015年美艦通過台海的10次時間。不是賴揆說錯，就是國防部說錯。

(中國時報)