公投綁大選 開票完恐午夜

中選會發布107年全國性公民投票開票作業程序示範演練影片。（摘自中選會網站）

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中國時報
／台北報導

中選會昨張貼投票公告，年底確定將有10案公投綁大選。中選會主委陳英鈐指出，為確保投票秩序、開票順利，11月24日當天投、開票作業都採「先九合一選舉、再公投」模式；而這次九合一開票完成不會比2014年晚，公投票則有新的開票方法，目標是希望在午夜12時前，將大部分票開出。

「公投元年」案件量暴增，共有國民黨反空汙、反核食、反深澳電廠公投，以及反同團體愛家3公投、婚姻平權團體2公投、東奧正名及以核養綠等10公投成案，再加上合併選舉投票，民眾手中最多將領取15張選票，創下紀錄。

中選會規畫，公投案第7、8、9案投入第一票匭，第二票匭投10、11、12案，第三票匭則投13、14、15、16案，開票時一個票匭一個票匭開，將先依各公投案的案別，就同意票、不同意票、無效票進行分類，先做無效票認定，並以逐一點數唱票方式，唱出「同意票1票、2票、3票…」，每100張公投票為一捆固定後，再繼續點數，待全數開完後宣布各案票數。

由於公投開票不同於一般選舉有畫記、複誦，陳英鈐強調，票還是會一張一張開，每張都會讓民眾看到狀況、是同意票或不同意票；且公投票投錯票匭仍為有效票，將待所有票匭開出後，再將投錯票匭的票數重新加上去，並公布最終票數。

此外，選舉倒數1個月，截至上周四（18日）止，中選會統計選務人員仍缺額約2萬5千人，陳英鈐昨表示，有信心很快將人員找齊，盼在10月底完成招募工作，但仍要看部分縣市是否有特殊狀況。至於中選會針對「以核養綠」補件爭議，堅持向北高行提出抗告，陳英鈐也解釋，此案跟「以核養綠」是否會成案沒直接關聯。

媒體追問，「以核養綠」提案人黃士修認為審查過程中選會有違法，喊話陳英鈐、陳朝建應下台？他則直回「我們沒有任何違法」，都是依法律規定，「不清楚他指的是什麼，他一送來我們就立刻點收、移送戶政機關查對」。

(中國時報)

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