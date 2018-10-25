倒數1月賄聲賄影 移送偵辦814人

2018年10月25日 01:13 中國時報 郭建伸、張孝義／台北報導

選舉倒數只剩下1個月，政府近來掃黑、查緝賄選及賭盤動作頻頻。根據內政部統計，截至10月22日，警方已移送地檢署偵辦賄選及選舉暴力案件共276件814人，現已查獲的賄選案，包含宜蘭、新竹、彰化的議員、里長、鄉民代表候選人分別涉嫌禮品，檢方已向法院聲押獲准。

內政部統計，截至10月22日止，各警察機關已蒐報各類賄選情資726件，暴力介入選舉情資351件，移送各地方檢察署偵辦賄選等相關案件63件519人，選舉暴力等相關案件213件295人。

內政部指出，目前查獲的重大賄選案件，如宜蘭縣警局查獲2位議員候選人分別涉嫌禮品賄選案、新竹市警局查獲黃姓里長候選人等16人涉嫌禮品賄選案、彰化縣警察局查獲賴姓鄉民代表候選人等27人涉禮品賄選案，另台中市、嘉義市、新竹縣警察局均有查獲賄選犯嫌，由檢方向法院聲押獲准。

此外，為防制黑道幫派介入年底選舉，警政署已聯合高檢署、全台各地方檢察署於今年4月30日至5月4日、9月25日至9月29日，執行兩波「選前全國同步掃黑行動」，共查獲105案、逮捕犯嫌846人，其中9人具特定政黨身分；另行動期間首惡聲押獲准率80.7％，並查獲各式非法槍械43枝、查扣不法金流796萬餘元。

內政部指出，目前查獲的重大幫派介入選舉案件，如第一波掃黑行動期間將天道盟太陽會台北分會蕭姓分會長檢肅到案；今年5月林姓嫌犯也在彰化持槍至候選人服務處恐嚇，並向混凝土業者收取保護費，彰化縣警察局於選前第二波掃黑行動期間將林嫌檢肅到案。

(中國時報)