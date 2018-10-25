傳350億流入賭盤 選前第三波掃蕩

2018年10月25日 01:13 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

九合一選舉倒數，選戰進入白熱化階段。國民黨立委黃昭順昨在質詢時提及，有周刊報導有高達350億元的金流量會介入選舉賭盤，恐影響選情。

內政部長徐國勇表示，目前都在偵查中，難以對媒體報導作出評論，但他保證，會在年底選前，進行第三波的掃黑，包括掃蕩賭盤。

民進黨立委洪宗熠昨在立法院內政委員會問到，內政部該如何遏止黑道介入九合一選舉？徐國勇說，絕不容許任何人、暴力份子、幫派份子假藉政黨、宗教、社會團體的名義破壞社會治安，目前也完成兩波的掃黑，不排除有第三波。查賄部分，也指示警政機關對於賄選，配合調查局等相關機關全面查緝。

洪宗熠說，徐國勇曾說「黑道買票比白道恐怖」，他非常同意這句話，因為黑道會用暴力威脅選民，如果不拿錢就施暴，拿了錢也要受他的控制去投票，徐國勇也附和，白道買票至少還有不接受的自由，黑道買票不接受都不行， 這就是為什麼查賄要加入制暴，原因就在這裡。

國民黨立委黃昭順則提及，選舉賭盤比買票更可怕，今年選舉新北、台中、高雄等縣市最為嚴重。

徐國勇說，先前有抓到一個大賭盤，整個金額是97億元，將近一百億。黃昭順說，但現在有消息指出，將有350億元資金準備投入賭盤，徐國勇表示，有相關情資一定會處理。

黃昭順表示，現有媒體報導，將有350億金流會介入選舉賭盤，恐怕會對選情造成影響。

徐國勇說，現在在偵查中，對於這些報導很難評論，但可以保證第三波掃黑會包括賭盤。黃昭順追問什麼時候做？徐國勇說，因為偵查中，什麼時候做不能講，但選舉前一定會動。

徐國勇也說，過去查賄可能都只有縣市警察，他目前已要求航空、鐵路、港警、保七，甚至森林警察、環保警察都下去查賄，全部動起來，航空警察局已經破獲好幾件，都是罪證確鑿。

(中國時報)