陸美戰略競爭 陸克文憂開打

又嗆記者！美國總統川普在被記者問到是否擔憂派遣軍艦經過台海時會引起負面反應時，反嗆記者，表示「我做決定而不是你做決定」！ （路透）

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中國時報
／綜合報導
有樣學樣！期中選舉逼近，川普支持者也對一些媒體充滿敵意。圖為本月13日川普的支持者在俄亥俄州造勢大會上辱罵媒體，並對媒體從業員比出中指。 （路透）

兩艘美軍軍艦22日航行過台灣海峽，引起大陸密切關注。對此，美國總統川普23日老神在在，表示他不擔心北京的負面反應。由於美陸關係日益緊繃，澳洲前總理陸克文分析，美方應找出投降與對抗外的第三條路，否則戰略競爭的後果可能帶來戰爭。

創造雙贏 找出第三條路

川普在白宮橢圓形辦公室簽署水利基礎建設法案時，記者詢問川普，為何決定此時派2艘軍艦航經台灣海峽？川普稍微停頓後似乎回嗆記者表示，此事由他自己及他的參謀決定，「不是你！」記者追問川普是否擔心中方的負面反應，川普則說：「我什麼都不擔心，我不擔心任何事。」

由於美陸對抗漸趨白熱化，澳洲前總理陸克文22日在《外交雜誌》（Foreign Affairs）撰文指，陸美關係已從戰略接觸（strategic engagement）轉為戰略競爭（strategic competition），這將帶來始料未及的後果，甚至包括武力衝突，因此美國及盟邦必須思考多個重要問題，以避開這場危險戰爭。

陸克文認為，美方將策略化為政策時應先考慮：如果大陸不同意美方要求，繼續所謂竊取智財權、強迫技術轉移等作法，美方怎麼辦？此外，戰略競爭時期的遊戲規則是什麼？美陸之間是否有戰略共通點，可作為未來雙邊關係概念架構？美方部分人士可能認為，過去圍堵蘇聯、使其因內部壓力而崩潰的作法也適用於中國，但大陸現況與蘇聯迥異，因此這種作法應再考慮。美方也應思考，大陸的威權式資本主義，是否真的會對民主式資本主義形成意識型態上的強大威脅。

與陸競爭 美提對等計畫

此外，為因應一帶一路對世界各國的經濟承諾，美方是否準備提出對等計畫？長期來看，美國如何在亞、歐洲的貿易及投資與大陸競爭？美方是否認為，全球盟邦一定會支持美國對大陸採取戰略競爭立場？許多國家可能在陸美兩邊同時押寶。美國希望世界各國相挺，而不支持大陸成為區域及全球領導，美方又給了什麼好理由？最後，美陸關係破裂將如何影響全球經濟，及對抗氣候變遷的全球行動？

陸克文說，他支持與美國繼續維持百年盟友關係，但他會設法避免美陸開打不必要之戰。

(中國時報)

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