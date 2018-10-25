陸美戰略競爭 陸克文憂開打

2018年10月25日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

有樣學樣！期中選舉逼近，川普支持者也對一些媒體充滿敵意。圖為本月13日川普的支持者在俄亥俄州造勢大會上辱罵媒體，並對媒體從業員比出中指。 （路透）

兩艘美軍軍艦22日航行過台灣海峽，引起大陸密切關注。對此，美國總統川普23日老神在在，表示他不擔心北京的負面反應。由於美陸關係日益緊繃，澳洲前總理陸克文分析，美方應找出投降與對抗外的第三條路，否則戰略競爭的後果可能帶來戰爭。

創造雙贏 找出第三條路

川普在白宮橢圓形辦公室簽署水利基礎建設法案時，記者詢問川普，為何決定此時派2艘軍艦航經台灣海峽？川普稍微停頓後似乎回嗆記者表示，此事由他自己及他的參謀決定，「不是你！」記者追問川普是否擔心中方的負面反應，川普則說：「我什麼都不擔心，我不擔心任何事。」

由於美陸對抗漸趨白熱化，澳洲前總理陸克文22日在《外交雜誌》（Foreign Affairs）撰文指，陸美關係已從戰略接觸（strategic engagement）轉為戰略競爭（strategic competition），這將帶來始料未及的後果，甚至包括武力衝突，因此美國及盟邦必須思考多個重要問題，以避開這場危險戰爭。

陸克文認為，美方將策略化為政策時應先考慮：如果大陸不同意美方要求，繼續所謂竊取智財權、強迫技術轉移等作法，美方怎麼辦？此外，戰略競爭時期的遊戲規則是什麼？美陸之間是否有戰略共通點，可作為未來雙邊關係概念架構？美方部分人士可能認為，過去圍堵蘇聯、使其因內部壓力而崩潰的作法也適用於中國，但大陸現況與蘇聯迥異，因此這種作法應再考慮。美方也應思考，大陸的威權式資本主義，是否真的會對民主式資本主義形成意識型態上的強大威脅。

與陸競爭 美提對等計畫

此外，為因應一帶一路對世界各國的經濟承諾，美方是否準備提出對等計畫？長期來看，美國如何在亞、歐洲的貿易及投資與大陸競爭？美方是否認為，全球盟邦一定會支持美國對大陸採取戰略競爭立場？許多國家可能在陸美兩邊同時押寶。美國希望世界各國相挺，而不支持大陸成為區域及全球領導，美方又給了什麼好理由？最後，美陸關係破裂將如何影響全球經濟，及對抗氣候變遷的全球行動？

陸克文說，他支持與美國繼續維持百年盟友關係，但他會設法避免美陸開打不必要之戰。

(中國時報)