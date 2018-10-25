陸美包夾 丁樹範肯定蔡謹慎

2018年10月25日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

美國2艘軍艦日前通過台海，吹皺美陸台三方關係「一池春水」。作為本屆北京香山論壇唯一出席的台灣學者、政治大學國關中心研究員丁樹範表示，美國內部有聲音認為當前已輸掉南海，絕不能再丟掉台海，軍艦穿台海可視為華府的表態。

「北京香山論壇」昨日登場，今年論壇規模升級之餘，丁樹範也成為本屆論壇中唯一出席的台灣學者。而談及近日美陸台三方關係，丁樹範會前受訪時表示，北京展現戰略定力。而夾在陸美之間，蔡英文總統表現相對謹慎，北京及華府都看在眼裡。

丁樹範指出，美陸間很多問題是由於大陸崛起。早在歐巴馬政府執政末期，美方就有聲音主張，應對北京強硬一點；而川普任內真正讓兩國關係急遽生變的最後一根稻草，就是陸方今年3月修憲，這動作幾乎讓美國內部「親華派」瞬間都沒了聲音。

而夾在陸美兩大強權之間的台灣該如何自處？丁樹範認為，截至目前為止，民進黨政府還是相對謹慎；之前英川通話蔡政府並未刻意張揚，這次美軍艦繞台，無論是國防部或外交部也相對低調，並未展現興奮態度。丁樹範還稱，儘管有時蔡英文還是會跟大陸嗆聲，比如今年國慶談話相對比較強硬，但這些大多是對內喊話，而非要對外跟北京翻臉。

丁樹範更透露，他這幾日跟大陸學者接觸，「北京方面當然有疑慮，但不至於誤判」，無論是對雙十談話，或美國科考船停靠高雄，基本上北京戰略定力還是滿穩的。華盛頓也很肯定民進黨政府的兩岸政策。談及香山論壇作用，丁樹範稱，北京有其主場優勢，可爭取更多國際話語權，而這也是習式外交的一環。

(中國時報)