栗戰書批美助長台獨 機艦耀武揚威

大陸全國人大常委會委員長栗戰書昨日在「北京香山論壇」晚宴上致詞表示，台獨分裂勢力及其活動，是台海和平穩定最大威脅。（陳柏廷攝）

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中國時報
／北京報導

大陸全國人大常委會委員長栗戰書昨日在「北京香山論壇」晚宴上致詞表示，台獨分裂勢力及其活動，是台海和平穩定最大威脅；有的國家在相關問題上同台灣合作，助長台獨勢力囂張氣焰。他還暗批美國頻繁將機艦開進南海「耀武揚威」；栗戰書也表明，陸美貿易不是美國向大陸輸出財富的單行道。

由大陸軍事科學學會和中國國際戰略協會聯合主辦的「北京香山論壇」昨日登場。當晚歡迎晚宴上，由栗戰書代表出席並致詞近30分鐘，除重申大陸不走「國強必霸」道路、主張「結伴不結盟」，也再次表明陸美貿易戰的大陸立場。而在台灣、及南海問題上，栗則以「有的國家」、「域外國家」暗批美國大搞破壞。

針對台灣問題，栗戰書強調，「台獨分裂勢力及其活動，是台海和平穩定最大的威脅」；有的國家在台灣問題上，同台灣開啟一系列合作，助長台獨勢力的囂張氣焰，國際社會應該高度警惕。他直言，大陸將以最大誠意，盡最大努力，爭取兩岸和平統一的前景；也有堅定意志和足夠的能力挫敗任何形式的台獨分裂圖謀。

談及陸美貿易戰，栗戰書指出，陸美合作是唯一正確選擇。「陸美雙邊貿易絕不是美國向大陸輸出財富的單行道，而是兩國都得利的雙向道。」

而在南海議題上，栗戰書則暗批美國，「一些域外國家」頻繁將大型戰艦和戰略轟炸機開進南海「展示他們的力量耀武揚威」，對地區安全「構成了威脅」；這不僅是「典型的軍事化行動」，而且是「地區軍事化的最大變數」。

(中國時報)

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