普丁諷美國徽 老鷹吃光了橄欖枝

2018年10月25日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯總統普丁23日在莫斯科會晤美國國家安全顧問波頓後，普丁提議於11月11日在巴黎舉行第二次「普普會」。對於美國總統川普威脅退出《中程飛彈協定》，普丁在波頓面前拿美國國徽開玩笑，稱「老鷹把橄欖枝都吃完了」，諷刺川普當局只示強，毫無妥協的餘地。

川普日前揚言退出象徵美蘇冷戰和解的《中程飛彈協定》，並派遣以對外政策鷹派聞名的白宮顧問波頓訪問莫斯科。

普丁面對以強硬不妥協聞名的波頓，意有所指的表示，「據我所知，美國的國徽上有一隻老鷹。它的一隻爪子抓著13隻箭，另一隻爪子則抓象徵熱愛和平的橄欖枝。」普丁接著面帶微笑說，「但我有一個問題。看起來你的老鷹已經吃完了所有的橄欖枝，如今只剩下箭了嗎？」波頓馬上笑著回答：「我沒有帶更多橄欖枝過來。」普丁也笑著回應，「我也是這麼想。」

在會談中普丁向波頓提議，希望能與川普舉行新的高峰會，兩人可在近期的國際性活動期間見面。普丁建議下月和川普一同參加在巴黎舉行的第一次大戰結束100周年紀念活動，屆時兩人可舉行場邊會談。波頓則回答，「川普總統期待和你見面」。

川普23日則在白宮橢圓形辦公室告訴記者，「我覺得我們（他和普丁）應該會見面」，「事情還沒談定，但應該會」。

美俄官員表示，已就11月11日在美俄領袖巴黎晤談達成初步協議，細節的安排正在進行中。巴黎將從11月6日起舉行一戰紀念活動，60多位國家元首或政府首腦應邀參加。克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫稱，川普和普丁都有意前往。

這將是普丁與川普7月在赫爾辛基舉行「普普會」後第二次會晤，而且時程早於「習川會」。根據白宮首席經濟顧問庫德洛的說法，川普將在11月29日於阿根廷G20峰會跟中國國家主席習近平會晤。

(中國時報)