川普批最差掩飾 撤銷21沙人美簽

2018年10月25日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

沙烏地阿拉伯異議記者卡舒吉證實遭到殺害，美國總統川普繼批評沙國說謊欺瞞後，23日進一步抨擊該案是史上最差勁的「包庇與掩飾」。國務院也對沙國做出第一波懲罰，將撤銷21名涉案沙國人的美簽。

川普向記者表示，卡舒吉遇害是有史以來最差勁的包庇和掩飾，手法拙劣，不管誰在幕後主使，都會有「大麻煩」。這是卡舒吉10月2日失蹤遇害以來，川普對沙國措辭最嚴厲的抨擊。

但川普只對該案強硬，對沙國王室卻處處護航，稱沙國是美國重要盟友，對美投資了非常多錢，因此想先了解事實後再交給國會定奪該對沙國採取什麼行動。

國務卿蓬佩奧也在同日表示，美國將會撤銷涉入卡舒吉凶殺案的沙國官員簽證。據悉國務院已確認21人的身分，涵蓋王室、情報機構、外交部等，這些人多半已有美國簽證，將予以撤銷。蓬佩奧還表示，這些制裁不會是最後的行動，待美國完成調查後，會根據人權法規對涉案者施以更多制裁。這也是3周來美國首度對沙國採取具體反制措施。

已知在土國訪問的中央情報局局長哈斯波已向土方要求，希望聽取據報錄下了卡舒吉遭刑求與肢解過程的錄音，釐清真相。

沙國王室23日邀請卡舒吉的家屬表達慰問之意。由沙國外交部發布的照片顯示，卡舒吉長子薩拉赫與王儲穆罕默德握手時表情嚴肅，宛如與殺父仇人交鋒。許多人認為，王室這是在作秀。

(中國時報)