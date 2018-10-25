對台問題安倍表態 陸重新拴緊日本

2018年10月25日 01:13 中國時報 潘維庭 ／台北報導 ／台北報導

時隔7年，日本首相安倍晉三25至27日將再度訪問大陸，出發前他接受陸媒採訪時表示，兩國應從大局出發、穩定發展友好合作關係；關於台灣問題，安倍重申日本一貫堅持在1972年《日中聯合聲明》中所表明的立場。台灣學者分析，這是大陸趁此機會「再度拴緊」中日關係裡台灣問題立場上的「七二年體制」。

從大局著想 穩定友好關係

該聲明是1972年9月29日雙方建交時簽訂，提到有關台灣問題部分為：「日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府；中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場。」

輔仁大學日本研究中心主任何思慎分析，目前兩岸關係不佳，當陸日關係改善，自然擔心台日關係受影響。大陸會希望日本在台灣問題上重申法律基礎，重新拴緊「七二年體制」。安倍此次訪陸時，在台灣問題上，表態應不會超過1972年的內容，但重申該立場，對台灣也是一種傷害，畢竟40多年來台日發展實質關係，已鬆動了原來體制。

戰略互惠 相互控管問題

新華社24日發布的安倍專訪裡提到，今年正值《日中和平友好條約》締結40周年。安倍表示，該條約是兩國關係的原點所在。安倍也強調，兩國存在一些難以解決的問題在所難免，應在戰略互惠關係的理念下，相互管控好這些問題。

專訪中，安倍對維護全球自由貿易機制也意有所指表示，當前加強基於自由和公正規則的經濟秩序有著重要意義，「採取貿易限制措施的爭鬥不會給任何一方帶來好處，兩國也應為加強世界貿易組織等多邊自由貿易體制而保持合作。」

密不可分 加強多邊貿易

今年也是大陸改革開放40周年，專訪中安倍提到，兩國雙邊貿易總額約為3000億美元，兩國經濟「密不可分」，「中國經濟發展對日本乃至全世界來說都是巨大的機遇，是值得歡迎的」。

對於安倍指中日應加強多邊自由貿易體制，大陸外交部發言人華春瑩24日回應「表示歡迎」，並指當前世界面臨單邊主義挑戰，國際規則和多邊秩序受到嚴重衝擊，兩國在抵制各種形式的保護、單邊主義，維護多邊主義和自由貿易方面，肩負重要責任。

(中國時報)