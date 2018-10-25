日外交擺盪 從脫亞入歐到脫美入亞

2018年10月25日 01:13 中國時報 陳柏廷

日本首相安倍晉三此行訪陸，不只將陸日關係推升至歷史新高度，也傳遞出日本外交路線再次轉向的信號。回顧過往歷史，日本外交政策，幾乎都是在「脫亞」與「入亞」間來回擺盪。而安倍此次訪陸，意味著日本外交路線從「脫亞入歐」到「脫亞入美」，再向「脫美入亞」路線的回歸。

日本的外交路線可說在「脫亞論」與「入亞論」間來回擺盪。今年是明治維新150周年，亦是《中日和平友好條約》簽訂40周年，這兩個對日本發展極為關鍵的兩大歷史事件，正好標誌著上述兩種外交路線。

1868年日本啟動「明治維新」，當時的外交思想主要源自著名的戰略思想家福澤諭吉。由於目睹西方船堅炮利，他極力鼓吹日本必須擺脫以大陸為中心的朝貢體系，主張日本全面西化，即是「脫亞入歐」論。

在「脫亞入歐」後，日本脫胎換骨，甚至在甲午海戰中一舉擊敗過往老大哥─「中國」；而二戰之後，儘管日本無條件投降，但日本政府從不認為是中國擊敗日本，而選擇依附美國，外交路線轉變成「脫亞入美」。

直到1977年日本前首相福田赳夫，在出席馬來西亞吉隆坡會議上拋出「福田主義」的演說後，重新思索日本與亞洲關係；時隔1年後，在福田赳夫與大陸前領導人鄧小平見證下，陸日簽署《中日友好和平條約》；而這也被視為日本近代「入亞論」的濫觴。

儘管近2、30年來，日本外交仍在「脫亞」與「入亞」間搖擺；但隨著大陸飛速發展，北京絕不可忽視。在此背景下，安倍此次訪陸，可視為向「福田主義」復歸，讓陸日關係找到新時代的新定位。

(中國時報)