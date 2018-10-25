百貨CSR模範 黃晴雯勇於創新

2018年10月25日 04:10 中國時報 郭家崴 ／台北報導 ／台北報導

SOGO領先百貨零售 屢獲關鍵性第一獎項

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯帶領團隊致力推動CSR（企業社會責任）多年，成果豐碩、獲獎不斷，日前再獲第1屆「亞洲頂尖永續超級女性」（Asia’s Top Sustainability Superwomen）殊榮，從19個亞洲國家、112位候選人中脫穎而出，成為台灣唯一獲獎者，也讓台灣百貨力行CSR在國際舞台大放異彩。

「亞洲頂尖永續超級女性」由亞洲CSR智庫CSRWorks International舉辦，為區域性永續發展的重要里程碑，今年26位對永續有傑出貢獻的亞洲女性領袖，來自台灣、新加坡、香港、韓國、印尼、馬來西亞、泰國等13個國家。

黃晴雯表示：「這個獎對我來說，當然意義重大，但我更高興能藉這個機會，讓全亞洲、甚至全世界，看到台灣百貨業者是如何孜孜矻矻地在永續的道路上，一步一腳印的實踐著CSR的精神。」

引領產業節能減碳

黃晴雯能成為台灣唯一獲獎者並非偶然，她從2007年接掌遠東SOGO擔任董事長，帶領團隊歷經市場與經濟環境各項考驗，營運績效不斷創新高、精緻化服務獲各界肯定，穩坐台灣百貨龍頭寶座。

她並將2015年設立為「SOGO CSR元年」，自許為「百貨業CSR模範生」，黃晴雯以創新思維推動CSR工程，包括設置台灣百貨業第一個CSR網站，透過雲端公開商品安全等資訊，強化與利害關係人雙向溝通；取得亞洲第一張零售服務業碳標籤證書，引領產業節能減碳；並在賣場內全面禁用美耐皿餐具，領先政策規範，守護顧客健康；更是第一家非上市公司持續公開發表企業永續報告書的百貨業者。

堅信走對路不怕遠

黃晴雯說，擔任SOGO董事長11年，在宣布「2015年為CSR元年」、設置企業社會責任CSR官方網站，自主出版台灣百貨業第一本CSR報告書時，多數人對CSR是陌生有距離的，但她深信「路走對了就不怕遠」。

要成就百年企業，就要勇於創新，一路下來，從顧客、同仁、專櫃或供應商都能熟悉SOGO CSR的企業文化，「這一切就是我們力行永續的足跡，我很驕傲它成為SOGO的『日常』。」

身為台灣百貨業CSR的領頭羊，黃晴雯認為需要不斷自我要求，做出一些史無前例的變革，過程雖艱辛，「但回過頭看，我慶幸當初那份堅持是對的，而這份榮耀不能只是SOGO好而已，更要帶著更多理念一致的夥伴一起變好，成就台灣共好。」

(中國時報)