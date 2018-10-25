叩關CPTPP…經長信心下修

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中國時報
／台北報導

針對經濟部片面到世貿組織（WTO）宣稱未來談判放棄「開發中國家」特殊待遇，經濟部長沈榮津昨日在赴立院經濟委員會作專案報告時，間接證實此宣示是為加入CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)鋪路。他對明年第一季加入CPTPP第二輪談判成功機率認為有5到6成，信心度是默默比上會期下修。

經濟部次長王美花9月赴WTO貿易政策檢討會時宣示，台灣在未來WTO回合談判，不再主張開發中國家的特殊及差別待遇。這引發立法院不滿；國民黨籍立委李彥秀炮轟，台灣以已開發國家身分加入談判，立法院是看到新聞才知道，「太離譜了吧，這麼重大的事，你把立法院放在哪！」

立委也紛關心這樣宣示，弱勢農業產品恐受衝擊。民進黨自家立委蘇震清也認為，好像大家都被蒙在鼓裡，應做個事前檢討或告知。立委幾乎都關心以已開發國家身分參予WTO未來談判、及號稱WTO高標準版的CPTPP，將衝擊我農工產品。

曾銘宗則質問農委會，加入CPTPP我國農工產品需要多久調整期？

農委會主委林聰賢估計短期衝擊，農業部門約3年內可調整，畜禽產業要8到10年。

目前CPTPP首波只有6個會員國加入，明年第一季將展開第二輪會員申請。

曾銘宗問沈榮津有幾成把握？沈回應，估計我加入機率有5成到6成，曾聞言直批，以他參與過相關評估會議來說，這估計「太樂觀」。但事實上，沈榮津今年上個立院會期曾預估有6到7成機率，現在已默默往下小修了。

(中國時報)

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