領軍SOGO 要給顧客幸福感

2018年10月25日 04:10 中國時報 郭家崴 ／台北報導 ／台北報導

推動CSR過程艱辛，遠東SOGO董事長黃晴雯仍不放棄，不斷帶領團隊做出開創式的挑戰，她在食安風暴時期將2015年訂為CSR元年，當大家還在下架問題商品時，她率先把問題品牌的商品全都下架，並設置商品安全資料庫，讓檢驗資料公開透明，面對多方質疑，她仍大刀闊斧實行，與其要商品多元化，寧願讓消費者真正安心。

目前包括周年慶來店禮贈品或年菜器皿都會送檢，且為了讓每年840萬位顧客食的健康與安全，SOGO攜手全台8店153家餐飲供應商，在2個月內汰換員工餐廳、美食街及餐廳內3萬個美耐皿餐具，花費400萬元採購環保餐具。

黃晴雯說，當向供應商提出理念時有很多阻力與反對聲浪，認為「為什麼，我們專櫃不在台北市也要配合這項政策？政府又沒有規定！」甚至覺得不鏽鋼容易被偷走、陶瓷餐具易碎都傷成本，過程中她與團隊不厭其煩溝通，終獲認同及支持。如今不僅是率先響應台北市環保局「禁用一次性及美耐皿餐具」政策的企業，還全面推向全台。

此外，2015年《巴黎氣候協議》通過，她看到減碳勢在必行，跟團隊研究國內外百貨業者節能減碳的做法，驚訝發現當時沒有任何與百貨業碳足跡產品類別規則（PCR）的標準可依循。她與團隊不放棄，「世界沒有相關規則，那就由我們來訂！」於是走在《巴黎氣候協議》和《溫室氣體減量及管理法》三讀通過前，跟環保署官員與專家學者開會請教、推動減碳，獲得台灣第一個正式取得「百貨零售服務」碳標籤的百貨。

有鑑於教育應從小紮根，SOGO針對學童推出低碳生活教育繪本《三片葉子的秘密》，黃晴雯還親自跟小朋友們說故事，曾有一位跟家人常逛SOGO的四年級生陳同學事後回應她，「原來SOGO有太陽能集光板、雨水回收系統、還有碳標籤認證等，收穫很大。」為此，黃晴雯想再繼續為下一代說很多故事，多做點事情，「我希望SOGO繼續努力帶給大家安心與幸福感。」

(中國時報)