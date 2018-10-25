台海股海連震 9700一度失守

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中國時報
／台北報導

美國軍艦行經台灣海峽、陸美關係緊張情緒升溫，加上受美股走跌的影響，台股昨天盤中不僅跌破今年低點9740點，9700點關卡還一度失守，最後收在9759.4點。

國泰證期研究部分析師蔡明翰表示，陸美緊張關係，短期不可能趨緩，加上美元持續強勢，資金不斷外流，亞洲主要股市相繼「破底」，台股向下趨勢短期難以改變。

蔡明翰指出，美國軍艦行經台灣海峽，恐慌情緒對台股是雪上加霜，由於貿易戰短期未解，接下來觀察的是，若美元出現轉弱跡象、陸股能回穩，台股才能確定市場利空消散。

當美股震盪、台股跌跌不休之際，財信傳媒董事長謝金河昨於臉書警示，「當沖太火，台股不安定之源」，他甚至直言，「當政策獎勵投機客把台股當賭場的時候，台股是非常危險」。

最近當沖交易占成交比重4成，一名股市大戶告訴他，去年賺股票價差只賺100萬元，但靠當沖退佣卻賺進6500萬，形成台股背後很畸形的怪現象。

另股市震盪，反映整體市場資金動能的M2廣義貨幣供給額，9月年增率下降至3.34％，創5年半來新低。

央行解釋，因外資匯出、外匯存款成長趨緩，且資金有存量與流量的分別，「市場上錢還是很多」。

銀行主管認為，雖然市場上閒置資金還是很多，動能無虞，但這波台股上萬點是由外資帶起，如今外資撤出、資金動能不若過往旺盛，除非內資補上，否則難免後繼無力，台股萬點很可能由過去的底部變成天花板。

(中國時報)

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