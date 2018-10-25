55億安毒闖日 3台籍車手被逮

2018年10月25日 04:10 中國時報 林郁平 、 黃菁菁 ／綜合報導 ／綜合報導

日本緝獲台嫌涉毒重案實錄

日本警方4日在名古屋一處倉庫，查獲一批從台中港運抵日本的輪圈中，夾藏340公斤、市價逾200億日圓、約合台幣55.6億的安非他命毒品，當場逮捕前往取貨的徐正嘉、陳昱凱、許榮棋3名台嫌，懷疑有日本黑道與台灣黑幫結合犯案，且有多名共犯潛逃回台，立即通報刑事局合作偵辦，刻循線追緝中。

台中港轉運 共犯逃回台

警方調查，這批夾藏安毒的鋁合金鋼圈，上月疑似從第三地經台中港運往日本，落網的3嫌皆無幫派背景，應為出面取貨的「車手」，研判買家為日本黑道或國際毒品走私集團。日本檢方今將以意圖營利持有大量安非他命起訴3嫌。

日本愛知縣警方4日接獲民眾報案，指名古屋港區小碓地倉庫內疑有小偷，到場後發現37歲徐正嘉、28歲陳昱凱、38歲許榮棋正在拆解堆置於倉庫內的輪胎鋼圈，並從3人身上起出890公克的安毒，當場依覺醒劑取締法現行犯逮捕。

重340公斤 創愛知縣紀錄

日警隨後派出緝毒犬搜查，又在其他輪圈內查獲重達340公斤安毒，創下愛知縣史上最大宗安毒走私案。

徐嫌向日本警方自稱是重機械出口商，上月從香港飛抵名古屋機場，3名嫌犯都矢口否認涉嫌運毒和知情。警方懷疑3人僅是領貨人，被捕後疑似有多名接應共犯倉皇潛逃回台灣，日本警方已通報刑事局協助追緝，並針對毒品來源擴大偵辦。

南韓破20億冰毒 疑有關

日本警方指出，1公克安毒在當地市價約6萬圓，而日本的安毒黑市行情又高於其他國家，因此成為日本黑道的最愛，雖然已經破獲多起安毒走私案，但毒品市場依舊未產生變化，施用毒品人口也未因此減少。

刑事局則表示，本月初南韓檢方也宣布偵破史上最大冰毒走私案，破獲由台灣、日本、南韓等地黑幫組成的跨國販毒集團，起出市價約合台幣20億元、重112公斤的冰毒，並逮捕包括3名台籍男子和日、韓籍在內的8名嫌犯，不排除與這起案件有關，刻追查這批毒品來源。

(中國時報)