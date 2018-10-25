姊弟戀變調 男怒掐死情人

曾女騎機車到洪家送晚餐，巷口監視器留下最後身影。（李義翻攝）

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中國時報
／高雄報導

36歲曾女與28歲洪男發生辦公室戀情，不料，3個月的姊弟戀，因女方想分手而變調。2人在22日晚間談判分手爆發口角，洪男情緒失控掐住曾女脖子致死，卻在伴屍1天後，前晚才打電話向警方自首，他坦承失手殺死女友，警訊後，昨依殺人罪嫌送辦。

警方調查，2人在台鐵外包的機械公司上班，曾女是職員，洪男是維修工，雙方從同事變成交往約3個月。原本甜蜜的姊弟戀因女方最近提出分手，不時發生爭吵，但吵架後又和好。

22日晚間6點半，雙方用LINE聯繫吃晚餐，女方於是買了晚餐騎機車送到洪家給男友吃，巷口監錄器拍到曾女騎機車抵達洪家，洪還貼心地幫忙把機車牽進屋內。

洪向警方供稱，當晚12點，雙方又因分手問題爆發口角，一時情緒失控，用雙手掐住脖子，直到女友不再掙扎反抗才罷手，驚覺女友似乎沒了氣息，才知殺了人。

犯案後，他也不知所措，伴屍到前天上午8點，一度外出到超商買菸後家，直到晚間才鼓起勇氣打電話自首，「我殺了女友」。

警方獲報到場，只見曾女衣著整齊躺在2樓洪男臥房床上，而外出旅遊的洪男母親正好返家，見到屋內外都是警察時還一頭霧水，好奇詢問發生什麼事？得知兒子殺死女友，當場愣住不知所措。

警方發現，曾女衣著整齊，現場無打鬥痕跡，懷疑洪整理過現場，且洪有刪除部分與曾女的通訊內容，是單純因分手而情殺或有其他動機尚需釐清，曾女母親則難以置信，質疑洪預謀犯案，全案由檢警調查中。

(中國時報)

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