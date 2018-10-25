菲破詐騙機房 13台嫌恐送大陸

2018年10月25日 04:10 中國時報 林郁平 、蔡致仁／綜合報導 、蔡致仁／綜合報導

菲律賓警署反網路犯罪大隊24日清晨在菲律賓北部小鎮破獲一處電信詐騙基地，逮捕25名嫌犯，其中13人為台籍。這是菲國今年第二度逮捕台籍詐騙犯，他們可能會再度被菲國遣送大陸。刑事局表示，駐菲聯絡官昨已出發趕往當地，確認台嫌人數及身分，期能與菲國警方合作共同偵辦。

菲國反網路犯罪大隊幹員憑著中國大陸公安提供的情資，申請法院許可追蹤手機及IP位址，帶隊到北伊羅科斯省鼎拉斯鎮一處社區，突襲數棟可疑電信詐騙據點。警方逮捕25名外籍嫌犯，但未在他們身上及住所找出身分證件。據點分隔成具隔音功能的小空間，放有電腦、通訊器材，以及疑似教戰手冊。

反網路犯罪大隊發言人辛柯表示，初步訊問，其中13人是台灣籍，12人為大陸籍，尚待進一步確認。

辛柯說，這批嫌犯假冒法官、檢察官或銀行人員，以誘騙或恫嚇等手段誘使受害人把錢轉帳至指定戶頭，已運作3個月，平均每天可以騙到100名大陸人，詐得金額估計已逾100萬美元。

他並稱，該詐騙集團背後可能是一個龐大的跨國犯罪組織，受雇的嫌犯在不同的國家「輪調」犯案，一旦到了當地就待在詐騙據點內埋頭工作，鮮少出門，這批嫌犯將被控違反菲律賓網路犯罪防治法以及移民法。

今年1月，反網路犯罪大隊在南伊羅科斯省和大馬尼拉地區同步逮捕151名嫌犯，包括73名大陸人與78名台灣人，後來台籍嫌犯被遣送到大陸受審。

(中國時報)