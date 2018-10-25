菲破詐騙機房 13台嫌恐送大陸

菲國警方24日清晨突襲可疑電信詐騙據點，逮捕25名來自兩岸的嫌犯，其中13人可能為台灣籍；右上圖為據點內被分割成具隔音功能的小空間。 （摘自ABS-CBNNEWS）

友善列印
中國時報
、蔡致仁／綜合報導

菲律賓警署反網路犯罪大隊24日清晨在菲律賓北部小鎮破獲一處電信詐騙基地，逮捕25名嫌犯，其中13人為台籍。這是菲國今年第二度逮捕台籍詐騙犯，他們可能會再度被菲國遣送大陸。刑事局表示，駐菲聯絡官昨已出發趕往當地，確認台嫌人數及身分，期能與菲國警方合作共同偵辦。

菲國反網路犯罪大隊幹員憑著中國大陸公安提供的情資，申請法院許可追蹤手機及IP位址，帶隊到北伊羅科斯省鼎拉斯鎮一處社區，突襲數棟可疑電信詐騙據點。警方逮捕25名外籍嫌犯，但未在他們身上及住所找出身分證件。據點分隔成具隔音功能的小空間，放有電腦、通訊器材，以及疑似教戰手冊。

反網路犯罪大隊發言人辛柯表示，初步訊問，其中13人是台灣籍，12人為大陸籍，尚待進一步確認。

辛柯說，這批嫌犯假冒法官、檢察官或銀行人員，以誘騙或恫嚇等手段誘使受害人把錢轉帳至指定戶頭，已運作3個月，平均每天可以騙到100名大陸人，詐得金額估計已逾100萬美元。

他並稱，該詐騙集團背後可能是一個龐大的跨國犯罪組織，受雇的嫌犯在不同的國家「輪調」犯案，一旦到了當地就待在詐騙據點內埋頭工作，鮮少出門，這批嫌犯將被控違反菲律賓網路犯罪防治法以及移民法。

今年1月，反網路犯罪大隊在南伊羅科斯省和大馬尼拉地區同步逮捕151名嫌犯，包括73名大陸人與78名台灣人，後來台籍嫌犯被遣送到大陸受審。

(中國時報)

女疑吸毒暴斃 男伴屍7天 斗內咪咪 乾爹涉挪3千萬公款

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。