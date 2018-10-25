城市風格日 遭疑為柯抬轎

2018年10月25日 01:14 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

首屆「城市風格日」周末於花博登場，主辦方為北市府持股的台北花卉等6大公司，但活動介紹特別附註「穿戴白色衣物出席，即可獲得禮物」，與柯強打的白色力量不謀而合，被質疑為柯P抬轎。知情人士抱怨，「柯市府挾人事權令6大公司助選，大家只能聽命行事，乖乖交保護費！」

6大公司被質疑助選

台北花卉統籌的「城市風格日」28日於圓山舉行，主辦單位還包括農產、漁產、畜產和北捷、悠遊卡等市府主導的事業單位。活動喊出「花開心花開，台北生活趣」口號，加上首次舉行，乍看令人一頭霧水，不過活動附註「凡穿戴『白色』衣物，與現場背板拍照，上傳臉書即可獲贈小禮」，加上柯後援會也同步動員，引發助選聯想。

花卉公司指無關選舉

花卉公司董事長李明聰澄清，公司持中立立場，活動與選舉無關，至於為何要求穿白色衣服，李僅說，活動細節委由副董呂瀅瀅處理。

呂瀅瀅澄清，希望集結其他公司，取代以往單打獨鬥的模式，活動與選舉無關，至於為何要求穿白色衣服，呂稱，時值選舉期間甚麼顏色都不對，因此考量當天紅色背板，著白色衣物拍照較為顯眼。

不過，呂瀅瀅2014年為柯的輔選大將，曾經多次在臉書轉貼柯貼文力挺，更曾PO出與柯爸柯媽的合照，雙方關係不言可喻。

知情人士表示，柯陣營先前召集各大公司高層開會，會中挑明要大家多辦活動，拉抬柯聲勢，由於北市府掌握各公司人事權，大家接獲公文後只得鼻子摸摸，自掏腰包響應活動。

對於助選傳言一說，漁產緩頰稱，此次集結其他公司辦活動，有助於加強推廣力道；北農表示，當天會設攤推廣有機蔬菜、甜柿；至於北捷、悠遊卡則說，僅是配合花卉活動。

(中國時報)