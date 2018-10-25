明年6月 用手機搭淡海輕軌

2018年10月25日 01:14 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

淡海輕軌預計年底通車，明年6月起將導入9大行動支付工具，未來民眾搭乘輕軌，只要用手機或穿戴式裝置感應或掃描QR Code，就可以輕鬆完成付款。（譚宇哲翻攝）

行動支付將進軍淡海輕軌！淡海輕軌預計年底完工，新北捷運公司宣布，明年6月起將首度導入Apple Pay等9大行動支付，未來民眾搭乘輕軌，只要用手機「嗶」一聲就可輕鬆付款，大大提升搭乘的便利性。

掃描感應 不必買票券

新北市捷運局指出，電子支付工具近年已成為民眾消費習慣，根據金管會資料，截止8月底止，全台電子支付總使用人數已達283萬人，在食、衣、住、育、樂等各領域都能使用，但唯獨在「行」的支付工具，目前多數仍以悠遊卡等電子票證為主。

新北捷運公司指出，為因應全球行動支付零現金的新興消費趨勢，淡海輕軌爭取經濟部中小企業處「擴大行動支付普及應用服務補助計畫」，將與行動支付系統商、營運及金流業者合作，導入包含Apple Pay、Google Pay、LINE Pay等9大行動支付服務。明年6月起民眾搭乘淡海輕軌，只要持手機或穿戴式裝置感應或掃描QR Code，就可輕鬆完成付款，不用再另外購買電子票券。

搭配信用卡 可享回饋

新北捷運公司總經理吳國濟指出，新北捷運除了9大行動支付，更將是全國首度採取Apple Pay等工具的捷運，國外訪客到台灣，只要用手機掃描後，就可通關搭乘，全面與國際接軌。至於國人最常使用的LINE Pay以及相關行動支付，新北捷更推出優惠，例如前8萬名以LINE Pay一卡通付費的乘客，每次搭乘可享10元回饋金，如該筆交易綁定聯邦銀行帳戶，則再加贈10元回饋金。

另外，使用其他行動支付工具的乘客，只要持綁定聯邦銀行信用卡，明年8月1日起，也提供前8萬名乘客享每筆消費20元回饋金。

除了即將通車的淡海輕軌、施工中的安坑輕軌及捷運三鶯線，規畫中的五股泰山輕軌、深坑輕軌、淡海輕軌延伸八里線等路線，完工後也都將導入行動支付服務。

(中國時報)